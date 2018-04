Résidence étudiante Van Bastolaer : livraison en juin

PAPEETE, le 16 avril 2018. Le président Edouard Fritch a visité, vendredi après-midi, le chantier de l’immeuble Van Bastolaer, à Papeete, avec la ministre de l’Education, Tea Frogier, de la députée Nicole Sanquer, et du maire de Papeete, Michel Buillard.



Le chantier a bien avancé et la livraison des travaux est désormais prévue pour le mois de juin. L’immeuble a été réhabilité et va donc permettre de loger prochainement de jeunes Polynésiens qui suivent des études supérieures ailleurs qu’à l’Université, de type BTS par exemple. Plus de 3000 m2 ont été rénovés et agencés afin d’accueillir des étudiants dans 50 T1 et 14 T2 pour une capacité minimum de 78 lits. Ce programme mené par TNAD (Tahiti Nui Aménagement et Développement) a été intié par Nicole Sanquer lorsqu’elle était ministre de l’Education. Ce bâtiment va venir en complément de l’offre des logements étudiants universitaires existants actuellement, le CHE, centre d’hébergement pour étudiants, et les logements sur le campus universitaire de Punaauia, qui ont une capacité de 300 lits.



L’ouverture est prévue pour la rentrée scolaire 2018-2019. Le président s’est félicité de l’avancée des travaux et le maire de Papeete a pour sa part souligné l’adéquation du projet avec la stratégie de la commune de redynamisation de ce quartier.