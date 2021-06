Reset, à la (re)découverte de notre monde

TAHITI, le 7 juin 2021 - Du cercle arctique aux plages de sable blanc de la Polynésie française, le documentaire Resest sera projeté vendredi 11 juin à 18h30 dans les cinémas Hollywood de Papeete et au Majectic iti de Taravao. Il propose un nouveau regard sur le monde.



Après une année de bouleversements et de constante distanciation, le documentaire Resest est " la promesse d’un voyage à la redécouverte de notre monde à travers le regard de jeunes gens qui ont décidé de donner un sens exceptionnel à leur vie ". Il offre un message d’optimisme, d’attention et de connexion avec les autres, mais aussi avec l’environnement. Il propose un nouveau regard sur le monde.



Une philosophie de vie



Du cercle arctique aux plages de sable blanc de la Polynésie française, des personnages charismatiques et inspirants partagent une philosophie de vie dédiée à la pratique des sports extrêmes en connexion forte avec la nature.



Filmé spécialement pour le grand écran, Reset est l’œuvre de Thierry Donard le réalisateur de la Nuit de la glisse. Il sera projeté en VO sous-titré en français. Il dure 1h25, sa sortie officielle est prévue le 10 juin. La voix-off de ce documentaire est celle de Vincent Cassel.