Reproduction des techniques de tressage traditionnel au musée des îles

Tahiti, le 23 mars 2023 – La présentation d'un projet de reproduction des techniques ancestrales de tressages d'éventails de la Société a été réalisée jeudi matin au musée de Tahiti et des îles.



La présentation du projet Rara'a s'est déroulée ce jeudi au musée de Tahiti et des îles en présence du ministre de la Culture Heremoana Maamaatuaiahutapu. Ce projet avait pour finalité d'étudier et d'essayer de reproduire des méthodes de tressage ancestrales. Pour ce faire, les participantes, des artisanes et des élèves du Centre des métiers d'art, ont procédé à des recherches et à l'analyse du corpus de vanneries conservé au musée en mettant en perspective les informations recueillies avec le savoir-faire des artisans. Un atelier de tressage a également été organisé en marge de la présentation. Globalement, cette matinée a donc été l'occasion d'allier la préservation de la connaissance avec une approche nouvelle entre le monde de la recherche, de l'institution muséale et celui des artisans.



Au cours des deux dernières semaines, les participantes au projet ont donc partagé leur temps entre analyses à l'Hirox, un système portable de mesure et de microscopie 3D numérique pour les arts et la conservation, l’observation du corpus de vanneries du musée et des ateliers de tressage. Ce travail a permis de reproduire les techniques ancestrales de tressages pour les éventails de la Société, mais également de confirmer des hypothèses quant aux matériaux employés. Ce jeudi, les participants à ce projet ont pu partager leurs expérimentations et leurs conclusions dans la salle de conférence du musée de Tahiti et des îles. Grâce à la réussite de ce projet, des expériences similaires, notamment sur le tressage des éventails de type marquisien, dont on ne connait pas encore tous les secrets, sont déjà envisagées.