Reprise scolaire : “Ce protocole rassure tout le monde”

“Dans la mesure où le déconfinement est décidé dans les îles autres que Tahiti et Moorea, la réouverture se déroulera dans un premier temps sur la base d’une scolarité alternée mais avec une obligation. Les parents devront envoyer les élèves dans leur école, collège ou lycées, aux heures où ils seront invités à s’y présenter. On garde le principe de l’alternance pour la semaine prochaine. En revanche, dans les archipels, si la situation sanitaire reste inchangée, à partir du 25 mai ce sera un retour en classe de l’ensemble des élèves dans le respect des règles d’hygiène.”“Il nous faut à la fois prendre en compte l’inquiétude des professionnels, des élèves et le risque qui demeure présent. La préconisation que nous faisons à travers ces protocoles est identifiée avec le ministère de la Santé. Tant que le confinement, même allégé, est la règle, ce protocole rassure tout le monde. Il évoluera peut-être en fonction de la situation sanitaire. L’idée est de faire revenir les élèves de manière sécurisée, en rassurant tout le monde.”“Oui. Ils ont les éléments depuis dix jours. Ils se tiennent prêts. Nous sommes actuellement en train de regarder les dispositions spécifiques adoptées par les établissements scolaires dans le respect des gestes barrières et de la distanciation.”“On fera comme on le fait pour les archipels : on aura une semaine de transition avant de revenir vers un fonctionnement normal. Encore une fois, nous tentons d’être au plus près possible de la situation sanitaire tout en essayant de faire revenir un maximum d’élèves de façon sécurisée.”“En effet, sur le premier degré une première enquête fait état de 30 à 35% de familles volontaires. En collèges et lycée, je pense que l’on sera plus élevé. Mais il nous faudra voir le pourcentage des élèves présents par rapport aux élèves attendus. Lundi, on verra. En attendant, on incite les familles à envoyer leurs enfants quand on leur demande de venir, puisque les cours seront alternés. Les enfants seront accueillis de manière sécurisée. Il faut pouvoir leur permettre de revenir.”“Dans les établissements, nous avons demandé aux infirmières, aux professeurs de SVT, d’accompagner les professeurs principaux. La première partie de l’accueil sera destinée à rappeler les règles élémentaires.”“Cela fait plus de dix jours que l’on y travaille avec le transporteur. Les enfants seront assis en quinconce. Des sièges seront condamnés pour assurer une distanciation physique. Il y aura un nettoyage des cabines à chaque tour…”“C’est une des difficultés. La ministre a demandé aux communes d’envisager l’ouverture de Centres de loisir sans hébergement. Mais ce ne seront pas des garderies. Ces centres sont pour les élèves en difficulté sociale, isolés… L’idée est d’offrir des solutions. Mais encore une fois on amorce, on rassure, on fait venir et en fonction de l’évolution de la situation sanitaire on aura un accueil plus large à l’école.”“Pour l’instant, il n’est pas prévu qu’ils fassent leur rentrée. Nous sommes dans une situation où nous avons besoin de dégager des salles pour pouvoir accueillir les élèves de SG qui sont en obligation scolaire. L’accueil se fera dans la limite de dix élèves par classe.”“Le calendrier reste inchangé. Mais nous demandons aux directeurs d’écoles, aux principaux et aux proviseurs d’intégrer dans leur projet d’établissement des actions spécifiques pour prendre en compte le retour des élèves qui auraient été en continuité pédagogique longue. Le ministre le réaffirmera dans sa lettre de rentrée : il faut que les mois d’août et de septembre soient concentrés sur l’accueil de ces élèves qui ont été un peu détachés de l’école même s’ils ont eu de la continuité pédagogique, pour pouvoir faire un diagnostic et des remédiations.”