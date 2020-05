Reprise le 4 juillet pour les aito du va'a

Mais le premier grand rendez-vous de l'année en V6 sera à n'en pas douter la Vodafone Channel Race, nouvelle venue dans le calendrier sportif, programmée le 15 août. Les équipages s'élanceront sur un parcours inédit entre Taaone, Mahina et Moorea.



Le deuxième grand rendez-vous de l'année sera ensuite pour le 19 septembre, et le marathon Polynésie la 1ère. Initialement programmée le 28 mars, la course a du être reportée à cause de l'épidémie de coronavirus.



Et pour la dernière grande compétition de l'année, la Hawaiki Nui Va'a beaucoup de doutes subsistent encore quant à sa tenue en octobre prochain. L'ensemble des clubs ont manifesté mercredi leur soutien et leur envie de participer à la course mythique organisée aux Raromata'i.



Le comité organisateur de la course (ACOHV), présidé par Elise Maamaatuaiahutapu, doit s'entretenir dans les prochaines semaines les différents partenaires de l'événement (Pays, sponsors privés). Les maires des Îles Sous-le-Vent seront également consultés.