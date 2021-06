Reprise des vols le 7 août entre Tahiti et Hawaii, un "lancement crucial"

Vous préparez cette réouverture depuis longtemps ?

"Après plus d'un an de fermeture, ce sont des discussions et des échanges que nous avons menées pendant de longs mois, d'abord avec Hawaiian airlines et ensuite avec les autorités sanitaires de l'Etat de Hawaii. Nous avons intégré dans nos discussions, le ministère de la Santé et puisqu'il fallait certifier un laboratoire nous avons évidemment désigné l'Institut Louis Malardé. Discussions qui ont fait l'objet d'un protocole".



Pourquoi maintenant et pas plus tôt ?

"On avait évoqué juillet et puis finalement, le temps d'organisation la commercialisation des vols on a préféré repousser d'un mois".



C'est la première réouverture régionale, va-t-elle déboucher sur d'autres ouvertures ?

"C'est ce que nous souhaitons, vous devez savoir que le gouvernement est régulièrement en visioconférence avec les leaders du Pacifique. Cette ouverture, c'est l'occasion de montrer qu'on fait un premier pas, on regarde beaucoup ce que font les uns et les autres dans la région, on s'inspire les uns des autres. On a regardé comment Hawaii a ouvert ses frontières de manière progressive, ils ont regardé aussi nos protocoles d'entré et de surveillance des voyageurs. L'idée c'est de partager avec nos voisins du Pacifique. Et leur dire qu'on peut aussi accompagner ces ouvertures".



Pas de date pour la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande ou le Japon ?

"Nous allons être très prochainement en discussion avec la Nouvelle-Calédonie. Comme pour Hawaii nous allons échanger sur nos protocoles, nous sommes en visio-conférence la semaine prochaine avec eux".



Faut-il s'attendre à ce que la Nouvelle-Calédonie ou la Nouvelle-Zélande rouvrent plus tôt que prévu cette année ?

"Plus tôt pour la Nouvelle-Calédonie oui, la Nouvelle-Zélande, on n'y est pas encore".