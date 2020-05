Réouverture des sites touristiques vendredi

Tahiti, le 30 avril 2020 – A partir de vendredi les sites gérés par le service du Tourisme, comme la Pointe Vénus à Mahina, les trois cascades à Tiarei, ou encore les grottes de Mara’a à Paea seront de nouveau accessible au public.



Suite aux décisions annoncées par les autorités de l’Etat et du Pays, en début de semaine, relatives à l’allégement du confinement, le ministère du Tourisme informe le public de la réouverture à partir du vendredi 1er mai des sites touristiques de Tahiti, Moorea, Raiatea et de Huahine.



Les accès publics à la mer gérés par le service du tourisme seront ainsi à nouveau ouverts au public. Les demandes d’occupation temporaire sont toutefois suspendues jusqu’à nouvel ordre. Par ailleurs, les gestes barrières et le respect de la distanciation sociale doivent également être appliqués sur ces sites.



A Tahiti

- Le site de Toaroto à Punaauia ;

- Le site de Vaiava/PK 18 à Punaauia ;

- Le site du Mahana Park à Punaauia/Paea ;

- Le site de Rohotu à Paea ;

- Les grottes de Mara’a à Paea ;

- Le parc public de Taharu’u à Papara ;

- Les jardins et sentiers de Vaipahi à Mataiea ;

- Le domaine du jardin botanique Harrison Smith à Papeari ;

- Les sanitaires publics de Teahupo’o ;

- Le site de Atioropa’a à Hitia’a ;

- Le site de Arahoho à Tiarei ;

- Le site des trois cascades à Tiarei ;

- Le site de la Pointe Vénus à Mahina ;

- Le belvédère du Tahara’a à Arue.



Par ailleurs la commune de Papeete informe que la réouverture de la vallée de la Fautaua à partir du mercredi 6 mai. L’accès est limité aux sorties individuelles et familiales de cinq personnes maximum. Une autorisation délivrée par la mairie est obligatoire.



A Moorea :



- La plage de Tahiamanu à Papetoai.



A Raiatea :



- Le jardin botanique de Faaroa.



A Huahine :



- Le fare pote’e du marae Maeva.