"Reo Papara" portera la voix d'Atimaono

PAPEETE, le 2 juillet 2018 - Le groupe de chant a décidé de mettre en avant une chefferie "oubliée" des Teva, Atimaono. Le chef de la troupe a voulu remettre les pendules à l'heure au sujet des "Teva", ces chefs qui ont marqué l'île de Tahiti. Selon lui, Teva i Uta regrouperait non pas deux communes mais quatre.



L'an dernier, le groupe "Reo Papara" a remporté le 1er prix dans la catégorie " Tārava Tahiti ". Cette année, la troupe sera encore présente pour nous présenter l'histoire d'Atimaono, " une chefferie oubliée ".



" "Atimaono, te Teva i mo'e" (Atimaono, l'oublié des Teva). On a tendance aujourd'hui, lorsqu'on parle de Teva i Uta, à dire que c'est Mataiea et Papeari. Alors qu'historiquement et culturellement parlant, les Teva i Uta sont Papara, Atimaono, Mataiea et Papeari ", explique d'entrée Mike Teissier, chef du groupe "Reo Papara".



" Je veux mettre en avant cette petite chefferie importante qui a été oubliée par tout le monde, et qui est ni plus, ni moins, aujourd'hui, un quartier de Papara et de Mataiea. Je veux parler au nom de ces personnes qui ont été oubliées, parce que c'est une chefferie, Atimaono ", poursuit-il.



Pour composer leurs chants, Mike Teissier a dû redoubler d'efforts. Mais, avec son groupe, il a bien l'intention de faire révolutionner le tārava tahiti : " Les gens qui ont l'habitude d'écouter les tārava, ont dû remarquer que les mélodies des Teva sont pratiquement les mêmes. Mais cette année, nous avons décidé de mettre en avant la richesse qu'il y a dans le tārava tahiti. Donc, les différents "fa'a'ara'ara", les différents "hā'ū", les différentes voix des hommes… "



Autant de richesses que vous pourrez découvrir mercredi soir sur la scène de To'atā.



Le groupe " Reo Papara " est composé de plus de 80 chanteurs.