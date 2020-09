Rentrée scolaire : "nous avons un absentéisme trop élevé"

Tahiti, le 19 septembre 2020 - Inquiet du taux d'absentéisme élevé dans certaines zones, Thierry Delmas, directeur de la DGEE a exhorté les familles à "faire confiance" au protocole sanitaire mis en place dans les écoles. "La transmission ne se fait pas dans les salles de classe, mais sur les lieux de vie."



Pas de changement majeur dans les écoles non plus. Port obligatoire du masque pour le personnel et les élèves à partir de 10 ans, nettoyage renforcé : les établissements scolaires rouvrent lundi avec les mêmes mesures sanitaires, à une petite exception près. "La fermeture ponctuelle des classes a fait ses preuves, aussi nous restons sur la même méthode, si nous avons un cas Covid plus, le personnel ou l'élève est isolé en famille, mais cette fois-ci la classe pourra fermer 24 heures seulement au lieu d'une semaine" a précisé Thierry Delmas, directeur de la DGEE, lors du point presse de situation sanitaire. Moins observées en classe, la transmission en revanche ne fait aucun doute dans les lieux de vie. En l'occurrence dans les internats. "Nous avons identifié des espaces dans les internats pour isoler les Covid+ éventuels, il y aura toute une organisation autour pour les accueillir" précise le directeur.



Objectif : permettre aux élèves de poursuivre leur scolarité, face à un constat inquiétant. "Nous avons un absentéisme qui est trop élevé, l'absence globale se situe normalement entre 6 à 7%, dans certaine zone alors que les écoles sont ouvertes et que les risques sanitaires sont minimes, nous avons des taux qui atteignent 17%, alerte le directeur évoquant certaines îles éloignées. Il faut que les familles envoient les enfants dans les écoles pour qu'ils continuent leur apprentissage."