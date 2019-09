Rentrée littéraire Au Vent des îles : roman, recueil, album jeunesse

PAPEETE, le 13 septembre 2019 - La maison d’édition Au Vent des îles propose, pour sa rentrée littéraire, quatre nouveaux ouvrages. Ils s’adressent à différents publics.



Maeva, une petite fille pleine de vie



Elle n’aime pas l’école, elle oublie d’ailleurs son sac avant de s’y rendre, elle chante et danse tout le temps… En somme, " Maeva est pleine ". Et " souvent on la crie ". Quand elle trouve de la peinture, on ne la reconnaît plus.



Ce nouvel album jeunesse, coloré, vivant, en mouvement a été écrit par Magdalena Guirao-Jullien et illustré par Christine Davenier.



L’auteure jeunesse a été pendant 16 ans institutrice en classe de CP. "J’en ai gardé cette envie de donner le goût de lire aux enfants. Au jour le jour, j’écris ma vie en essayant de la rendre joyeuse et colorée." Elle a déjà rédigé les fameuses Petites méthodes et différents titres de la collection des Petits cahiers pour les enfants qui veulent s’entraîner à écrire, à lire ou à calculer de manière ludique. Elle a aussi signé la collection Je suis en CP aux éditions Père Castor Flammarion.



Christine Davenier dessine, elle, pour Hermes et Puyforcat, pour la presse et pour les albums jeunesse de Casterman, Hachette, Seuil jeunesse, Kaleidoscope.



La mâchoire de Teahupo’o inspire Ingrid Astier



Ingrid Astier est auteure de roman noir. Elle déjà venue à plusieurs reprises en Polynésie, conquise par ses îles. Elle propose un nouveau livre inspiré par la mâchoire de Teahupo’o et simplement intitulé La Vague.



Teahupo’o, pk0. Le bout du bout du monde. Sur la presqu’île de Tahiti, la fin de la route est le début de tous les possibles. Chacun vient u chercher l’aventure. Et les plus téméraires, la vague la plus dangereuse du monde. Celle que tout le monde appelle la vague mythique.



Pour Hiro, surfeur légendaire du spot, Teahupo’o reste "sa première femme". Un matin d’avril, l’équilibre de ce microcosme est perturbé par l’arrivée de Taj, un Hawaïen junckie qui pense que tout lui appartient. Jusqu’à Morea, la sœur de Hiro, liée à l’ancien champion de surf Birdy, rendu paralytique par la vague. Bienvenue en enfer. Ici, c’est Teahupo’o, le mur de crânes.



Ingrid Astier est invitée au prochain salon du livre en novembre à Tahiti.





Un portrait inédit du pays aux 800 langues



Maunten, c’est "la montagne" en tok pisin, langue véhiculaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée. C’est aussi le dernier livre de Drusilla Modjeska.



Née en Angleterre, Drusilla Modjeska est une auteure acclamée en Australie où elle vit depuis 1971 après avoir vécu en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C’est sa capacité à intégrer son vécu dans ses œuvres romanesques qui plaît beaucoup.



Avec Maunten, elle explore les contradictions du colonialisme et du post-colonialisme, les difficultés à unifier ce pays au 800 langues, et le décalage vertigineux entre fonctionnement coutumier et démocratie occidentale. Elle donne à écouter tous les acteurs, sans jamais simplifier.



" Sans concession, mais avec beaucoup d’amour, de compréhension et un travail de recherche extensif, c’est un portrait inédit d’un pays fascinant qui se dessine dans ce livre aussi riche et complexe que les motifs de tapa, aussi déchiré que les personnages qui cherchent à y trouver leur place, avec des regrets et des espoirs à la fois universels et totalement ancrés dans ce contexte si particulier. "



Le texte a été traduit de l’anglais par Mireille Vignol.



Trois Femmes, un recueil de nouvelles de Nicolas Kurtovich



L’ouvrage est personnel, il est signé de l’auteur Nicolas Kurtovich. Il mêle, les souvenirs au conte et réflexions politiques.



Il y a, dans ce recueil, rentrée de nuit, Rendez-vous, un oiseau, Une rencontre, Un passant vient à croiser… ou bien encore Un journal ou Les papillons.



Nicolas Kurtovitch a déjà rédigé des nouvelles, mais aussi, des essais, du théâtre et des romans. Il est né à Nouméa, sa famille maternelle est installée sur le caillou depuis 1843, son père, quant à lui a quitté Sarajevo en 1945.



Avec sa plume, il explore le monde et la mémoire, ancré dans le présent.