René Temeharo en visite de chantiers à Rimatara

Rimatara, le 30 avril 2021 - Dans le cadre de ses visites de chantiers en cours dans les archipels de la Polynésie française, René Temeharo, ministre des Grands travaux, en charge des Transports terrestres s’est rendu sur l’île de Rimatara du 28 au 30 avril 2021. Il était accompagné pour cette mission de Raymond Chin Foo, son chef de cabinet et de Bruno Gerard, directeur de l’Equipement.



Au programme de ce séjour, réunion avec le maire et son conseil municipal, afin de recueillir les projets et doléances de la commune, dont la réfection des routes et la mise en place de caniveaux d’évacuation des eaux de pluie, pour l’essentiel. Une visite sur le terrain était aussi prévue, dans un premier temps avec Wilfrid Tihoni, responsable du service de l’Equipement de Rimatara, pour la visite des locaux du service. Dans un second temps, une visite des chantiers des derniers travaux réalisés et en cours d’achèvement, concernant la rénovation des quais nord (Taanini) et sud (Mutuaura) de l’île. Lors de son entretien avec le maire et son conseil municipal, René Temeharo, occupant également les fonctions de président du centre de gestion et de formation (CGF) n’a pas manqué de rappeler au maire, l’importance de la formation de ses personnels, en vue de l’amélioration de leur condition de travail.