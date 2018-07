Rendez-vous à la mairie de Mahina pour donner votre sang

Papeete, le 24 juillet 2018 – La mairie de Mahina organise une collecte de sang jeudi de 8h à 11h30 en salle du Conseil.

Une collecte de sang est organisée ce jeudi 26 juillet de 8h à 11h30 à la Mairie de Mahina dans la Salle du Conseil.

Si vous voulez donner votre sang ce jeudi, vous devez remplir quelques conditions. Tout d'abord vous devez avoir entre 18 et 70 ans, être en bonne santé, peser plus de 50 kilos, ne pas être enceinte ou avoir accoucher dans les 6 mois, ne pas avoir eu d’infection dans les 15 jours, ni de tatouage ou piercing ou avoir changé de partenaire dans les 4 mois et enfin ne pas avoir été transfusée. A noter, qu’un homme a le droit de donner son sang jusqu’à 6 fois/an et les femmes 4 fois/ par intervalle de deux mois.

Il n'est pas nécessaire d'être à jeun et il est conseillé de bien s'hydrater avant de venir.



Où donner son sang ?

Jeudi 24 juillet de 8 à 11h30 à la Mairie de Mahina en Salle du Conseil

Le CTS est ouvert du lundi au jeudi de 7 à 15 heures et le vendredi de 7 à 14 heures

Tél : 40 48 47 74

Facebook : Don du sang en Polynésie

Email : ctscol@cht.pf; www.chpf.pf