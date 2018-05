Rendez-vous à la Présidence et à la mairie de Faa'a pour donner votre sang

Papeete, le 14 mai 2018 - Autonome, la Polynésie l'est également pour ses besoins en sang ! Pour répondre à la recherche perpétuelle de donneurs, le Centre de transfusion sanguine de Polynésie n'hésite pas à multiplier les collectes extérieures. Si vous souhaitez faire une bonne action, le Centre de transfusion sanguine vous donne rendez-vous le 15 mai à la Présidence et le 16 à la mairie de Faa'a.



" Le don du sang concerne tout le monde, on peut tous être amenés un jour à avoir besoin d’une transfusion sanguine. Les personnes sont donneuses ici en Polynésie, pour les besoins des Polynésiens" , remarque le Dr Henri-Pierre Mallet, responsable de la collecte de sang au Centre de Transfusion Sanguine (CTS), situé dans les locaux de l'hôpital du Taaone.

Et effectivement, la situation de la Polynésie française est particulière, car vu son isolement géographique, elle ne peut compter que sur elle-même en matière de sang. Le CTS doit donc miser sur la solidarité de sa population. Le CTS collecte environ 6000 dons de sang/an. Le développement de l’oncologie, ainsi que le vieillissement de la population, entraine une hausse de ces besoins d’environ 1% par an. Si la moitié de ces collectes se déroule dans les locaux du CTS, l'autre moitié a lieu à l'extérieur, dans des sociétés, à l'université ou bien comme aujourd'hui à la Présidence et demain à la mairie de Faa'a.