Rencontre syndicats-patronat avant la grève du 17 mars

Tahiti, le 13 mars 2022 - Une rencontre est prévue mercredi entre le Medef Polynésie et l'intersyndicale A ti'a i mua, O oe to oe rima et Unsa à l'origine du préavis de grève contre la TVA sociale prévue pour la journée du 17 mars.



Vendredi, une intersyndicale A ti'a i mua, O oe to oe rima et Unsa a déposé un préavis de grève pour la seule journée du 17 mars prochain. Les syndicats s'élèvent principalement contre la future “TVA sociale” prévue pour entrer en application le 1er avril prochain pour financer les comptes sociaux, dans le cadre de la réforme de la protection sociale généralisée. L'intersyndicale dénonce une “taxe supplémentaire” qui va “aggraver encore la cherté de la vie”. Mais le préavis compte également deux revendications supplémentaires. Il demande d'une part un “bilan d'utilisation de la CST créée en 1995 et l'engagement d'un retour progressif de la CST aux taux précédents après une période fixée”, et d'autre part le “gel de l'ITR et la mise en place d'un dispositif de compensation pour partir à la retraite avec un taux de remplacement de 75% du dernier salaire”.



Avant cette journée de mobilisation, les organisations patronales dont les entreprises sont destinataires du préavis de grève ont prévu de recevoir l'intersyndicale mercredi matin à 9 heures dans les locaux du Medef à Papeete.