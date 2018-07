Rencontre avec les médaillés des championnats du monde de vitesse en parava’a

PAPEETE, 30 juillet 2018 - La ministre de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, Christelle Lehartel, accompagnée de la déléguée interministérielle au handicap, Sylvia Berteil, a rencontré, jeudi, les médaillés de parava’a, suite aux championnats mondiaux de vitesse en va’a.



Cette rencontre, à l’initiative de la présidente de la fédération handisport et sports adaptés, Henriette Kamia, a été l’occasion de féliciter ces athlètes pour leurs excellentes performances.



Les contributions des bénévoles et des partenaires de tous horizons ont également été saluées, leur action collective ayant permis à la Polynésie française de regagner sa place de numéro un sur le podium, avec l’obtention de 10 médailles d’or sur 16 dans les catégories intégrant des athlètes de parava’a.



Les perspectives de participation aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020 et Paris 2024 ont également été évoquées, avec l’assurance pour 2 rameurs polynésiens, Patrick Viriamu et Raiarii Teuiau, d’intégrer l’équipe de France pour préparer les JO de 2020.



Ces deux champions ont été sélectionnés, en collaboration avec la Fédération tahitienne de canoë kayak, pour partir dès le mois prochain au Portugal afin de porter les couleurs du Pays aux championnats du monde de la Fédération internationale de canoë (FIC) 2018.



La ministre des Sports a rappelé le soutien du Gouvernement à la participation de Polynésiens à ces évènements internationaux qui permettent de promouvoir la qualité de nos athlètes et avec un rayonnement renforçant notre attractivité touristique et culturelle.