Rencontre avec les artistes de l'exposition Rahui et esprit du lagon

PAPEETE, le 9 juin 2019 - L'exposition-vente caritative "Rāhui et esprit du lagon" a ouvert vendredi dernier. Vous pouvez la visiter jusqu'à jeudi et acheter les œuvres exposées. Tous les bénéfices de l'opération iront à nos associations de protection de l'environnement. Nous avons profité du vernissage pour discuter avec quelques artistes vendant leurs œuvres pour la bonne cause.



Une cinquantaine d'artistes de tous les horizons ont répondu à l'appel de l'organisation pour proposer des œuvres à la vente pour cette exposition caritative. En tout, une centaine de tableaux, sculptures, photographies, artisanat et plus encore sont exposés et mis en vente, à tous les prix (entre 5000 et 600 000 francs!). Et la qualité est là, pour le plus grand plaisir du nombreux public qui a assisté au vernissage de l'exposition vendredi 7 juin au soir.