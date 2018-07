Rencontre avec le staff de "Te Fare Tauhiti Nui"

Rwan Lequerre

Responsable régie technique



"Chacun sait ce qu'il a à faire"



" On est 24 personnes sur le Heiva. Des fois, on fait appel à des temporaires pour gonfler un peu les équipes. Chacun sait ce qu'il a à faire. Il y a l'équipe qui s'occupe de la scène Te Mana, il y a la petite équipe qui s'occupe des casques, et l'équipe A2S qui se charge de la scène, où se produisent les groupes.



Le souci que l'on peut avoir, peut être technique, avec du matériel qui lâche. Par exemple, dernièrement, il y a eu un micro qui a lâché durant la prestation d'un pupu hīmene. Ce sont les aléas du métier, alors qu'il y avait quelques secondes, le micro fonctionnait. Donc, on est obligé de compenser et de vite mettre un micro HF sur pied. Chaque micro correspond à un instrument. Il y a une console qui gère que les pupu hīmene, et il y a pratiquement 32 micros. Et pour les micros sans fil, on prévoit un stock assez important de batteries.



Pour les lumières, on demande aux groupes de nous donner des régisseurs pour que l'on puisse mettre en place l'ambiance sur la scène qui doit être en harmonie avec le thème, les costumes… Il y a un échange entre les techniciens et le régisseur du groupe. "