Remontées mécaniques cet hiver: port du masque obligatoire dès 11 ans et distanciation

Grenoble, France | AFP | lundi 22/11/2021 -Le protocole d'accès aux remontées mécaniques des stations de ski pour la saison à venir, qui prévoit notamment le port obligatoire du masque dès 11 ans et la distanciation sociale, a été validé par le gouvernement, a rapporté lundi Domaines skiables de France (DSF).



Applicable sur les 250 domaines skiables français pour la saison 2021-2022, ce protocole rend obligatoire le port d'un "masque chirurgical ou un masque en tissu de catégorie 1" dès 11 ans sur "l'ensemble des remontées mécaniques" et leurs "files d'attente", détaille DSF dans un communiqué.



"Seuls les téléskis et tapis roulant pourront, éventuellement, être exonérés du port du masque lorsqu'ils sont empruntés par un seul usager à la fois", ajoute DSF, précisant par ailleurs que les tours de cou ne pourront être autorisés comme "alternative" que s'ils sont "filtrants et homologués".



Le protocole "recommande" également le port du masque pour les enfants de six à 11 ans lors de l'utilisation des remontées mécaniques. En revanche, il ne le rend obligatoire pour aucun skieur "pendant la pratique du ski".



Les skieurs devront en outre appliquer l'ensemble des gestes barrière, et notamment "respecter dans les files d'accès, une distance entre les personnes ou groupes de personnes voyageant ensemble", poursuit DSF.



Domaine skiables de France rappelle que ce protocole est "subordonné à l'évolution de la situation sanitaire" et souligne qu'en cas de taux d'incidence national dépassant les 200 cas pour 100.000 habitants, le pass sanitaire "deviendra obligatoire dès l'âge de 12 ans, en plus du port du masque".



L'annonce de son application sera faite "au plus tard le mardi pour le samedi suivant". Les skieurs seront contrôlés par "QR-code, au moyen de l'application Tous Anti Covid", dans les espaces de vente des exploitants, les cours de ski et sur le domaine skiable.



Vendredi, l'Observatoire national des stations de montagne a révélé que le taux prévisionnel d'occupation des lits s'élève à 43%, contre 45,5% en 2019-2020 à la même période, avant l'interruption brutale due au Covid-19.



Ce même taux prévisionnel atteint 61% pour les vacances de Noël (contre 67% en 2019-2020) et 60,5% pour les vacances de février (contre 62% en 2019-2020).



Ce weekend, les premiers skieurs ont dévalé les pistes françaises de Val Thorens, en Savoie, et de Porté-Puymorens, dans les Pyrénées-Orientales, les premières à ouvrir, savourant leur retour après deux saisons gâchées par l'épidémie.

le Lundi 22 Novembre 2021 à 04:45 | Lu 115 fois