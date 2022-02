Remise des prix pour des élèves méritants de Bora Bora

Bora Bora, le 11 février 2022 - La remise des prix pour les élèves les plus méritants du lycée polyvalent Ihi-Tea no Vavau de Bora Bora a eu lieu ces mercredi 9 et jeudi 10 février.



Cette période de contraintes sanitaires n’est pas propice à l’organisation d’une remise de prix pour les élèves du lycée polyvalent de Bora Bora. Pourtant, le nouveau chef d’établissement Dominique Meriguet, secondé par la proviseure-adjointe Céline Reinier, a tenu à mettre en place une cérémonie de remise des récompenses du premier trimestre et premier semestre (pour le lycée professionnel) en bonne et due forme.

Les parents d’élèves des sixièmes, cinquièmes et quatrièmes étaient accueillis mercredi à l’entrée de l’établissement par les élèves de la section d’enseignement professionnel (SEP), qui devaient, après avoir offert à tout le monde une fleur de tiare, rappeler les règles de sécurité avant de les diriger vers le plateau sportif, lieu des célébrations. Un plan de circulation et la distanciation physique de toutes les personnes présentes, imposés par le protocole de la DGEE, ont été scrupuleusement respectés tout au long de la cérémonie.

Grand moment de fierté

Une fois les invités installés, Dominique Meriguet pouvait prendre la parole pour lancer les réjouissances : “Cette cérémonie a pour vocation, élèves, de vous encourager, de vous complimenter, de vous féliciter, de vous congratuler, afin de saluer votre engagement significatif dans le travail scolaire, vos bons résultats et votre comportement exemplaire. Il faut saluer également l’engagement des équipes enseignantes, de la vie scolaire, et des agents, qui ont tous participé à votre réussite, ainsi que les familles ici présentes qui se sont impliquées. Je suis fier et heureux, au nom de tous les personnels de la cité scolaire de Bora Bora, de remettre vos mentions”.

Il était 14h30 lorsque les 112 heureux lauréats de sixième se présentaient un à un, aux côtés de leurs professeurs principaux, devant le proviseur, la proviseure-adjointe, le gestionnaire Jérémy Lambriquet et quelques enseignants. Les cinquièmes prenaient le relais, suivis des quatrièmes. Quant aux troisièmes, ils ont dû attendre le lendemain pour être récompensés. Au total, 357 collégiens ont reçu encouragements, tableau d’honneur, félicitations et tableau d’excellence. Une mention spéciale intitulée “congratulations”, limitée à une par classe et mise en place par le foyer socio-éducatif, a été accordée aux élèves ayant fait preuve de sérieux, d’engagement, de solidarité et de respect tout au long de ce premier trimestre, même si les résultats scolaires n’étaient pas au rendez-vous.

Anne-Sophie Ledoux, enseignante en éducation physique et sportive, professeure principale des 6e1 témoigne : “C’est ma troisième année d’enseignement à Bora Bora et c’est la première fois qu’une telle manifestation est proposée. Avec du recul, nous verrons si ce genre de manifestation améliore le climat scolaire. Quant aux élèves, il semblerait qu’ils soient ravis… et les parents aussi”.

Le lendemain, jeudi, ce sont donc les 114 élèves méritants du lycée général et du lycée professionnel qui se sont présentés en ces mêmes lieux pour venir chercher leur récompense.

La récidive devrait être de mise lors des deux prochains trimestres et du dernier semestre.

