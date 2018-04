Remise aux normes de l’éclairage du stade de la Punaruu

PAPEETE, le 11 avril 2018. Le conseil des ministres a octroyé deux subventions d’investissement à l’IJSPF (Institut de la Jeunesse et des sports de la Polynésie française). Une subvention de 30 millions Fcfp a été actée pour remettre aux normes l’éclairage du stade de la Punaruu.



"Sur la côte ouest le complexe sportif de Punaruu est la seule infrastructure sportive équipée d’un terrain de football, d’une piste d’athlétisme d’entrainement et d’une tribune couverte de 1 500 places pouvant accueillir des compétitions de grande envergure", souligne le conseil des ministres. Les férus des pistes ne peuvent en effet plus utiliser le stade de Pater, dont la piste doit être refaite entièrement. Mais en début d'année, une société néo-zélandaise a constaté que le stade de la Punaruu n’est pas conforme. Conséquence immédiate : aucune performance au-delà du 110m haies, ne pourra être homologuée et par conséquent aucun record non plus puisque "la piste ne fait pas 400m, les virages ne sont pas identiques, il y a des erreurs dans les marquages au sol et les aires de lancer de poids, disque et marteau ne sont pas conformes non plus", avait relevé la fédération d'athlétisme de Polynésie française.



Une subvention de 40 millions Fcfp a par ailleurs été octroyée pour financer l’acquisition de matériels techniques, logistiques et véhicules pour l’IJSPF. L’acquisition d’un épandeur, d’un poste à soudure et de quatre véhicules utilitaires à destination des antennes situées dans les archipels éloignés pour assurer, dans de bonnes conditions de travail, l’entretien des installations sportives gérées par l’IJSPF, est ainsi programmée. Il est aussi prévu d’équiper le prochain Centre de formation de surf de Taharu'u à Papara de mobiliers et de matériels sportifs et pédagogiques et d’acquérir deux rings de boxe homologués à installer au complexe Napoléon Spitz de Fautaua à Pirae et au complexe de Uturoa à Raiatea. L’achat d’un élévateur et de remorques citernes d’eau pour assurer l’arrosage de certains sites est aussi prévu.