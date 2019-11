Remise à niveau dans la lutte contre le dopage

Un sport polynésien plus "propre". C'est la volonté exprimé vendredi par Christelle Lehartel, ministre des Sports, en marge de la formation de contrôleur antidopage. Vingt-cinq personnes, issus du monde sportifs, du domaine médical et de l'administration ont participé entre ce mercredi et ce vendredi à cette formation dispensée par Natanya Potoi, directrice de l'Organisation océanienne de lutte contre le dopage (ORADO), et par Félicia Ballanger, responsable de la lutte contre le dopage en Nouvelle-Calédonie et accréditée par l'ORADO."C'est une formation qui est demandée par le Pays pour permettre aux préleveurs et chaperons de monter en compétences, mais c'est également l'occasion d'être accrédité au niveau international par l'ORADO qui est une structure déconcentrée de l'Agence mondiale antidopage", explique Anthony Pheu, directeur de la Jeunesse et des Sports (DJS). "Cela fait deux ans que nos agents n'ont pas pu bénéficier de cette formation. Certains y participent pour se remettre à niveau mais nous avons aussi accueilli de nouvelles personnes, cela nous permet d'augmenter la puissance de contrôle antidopage en Polynésie française."