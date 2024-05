Relais de la flamme olympique, embouteillages en vue

Tahiti, le 2 mai 2024 – Le 13 juin prochain se tiendra le très attendu relais de la flammes olympique. Une fête et une célébration d'envergure qui risque toutefois de fortement impacter la circulation sur l'ensemble de l'île de Tahiti. Du côté des autorités, on invite la population à prendre ses dispositions et à se tenir informé quant aux heures et lieux de passage de la flamme.



“Nous voulons que cet événement soit une grande fête et qu'il se finisse en apothéose dans notre capitale”, a ainsi déclaré Rémy Brillant, directeur général des services de la commune de Papeete, lors de la conférence de presse relative au relais de la flamme olympique qui s'est tenue ce jeudi à la présidence. “Mais qui dit fête, dit également une sécurité à assurer”, a-t-il tout de même souligné. Et le représentant de la commune de Papeete ne croyait pas si bien dire, puisqu’au-delà de la commune de Papeete, c'est bel et bien toute l'île de Tahiti qui sera concernée le 13 juin prochain lors du relais de la flamme : Tai'arapu to'o'a o te ra, Teva i uta, Papara, Hitia'a o te ra, Punaauia, Paea, Mahina, Arue… en tout, ce sont dix étapes qui attendent la flamme olympique.



Un challenge colossal pour les autorités, limitées dans leur champ d'action en raison d'un réseau routier restreint : “S'il y a vraiment un message à faire passer pour la journée du 13 juin prochain, c'est de limiter ses déplacements et d'opter pour le télétravail quand c'est possible”, conseille le secrétaire général du haut commissariat, Xavier Marotel. Et pour cause, les services de l'État s'attendent à un impact fort de l'événement sur la circulation locale et envisagent, à ce titre, de mobiliser un effectif de 350 gendarmes pour l'occasion. Un arrêté unique sera également publié par l'État afin de réglementer la circulation terrestre et le stationnement des véhicules pour l'ensemble des communes de Tahiti.



“Il y aura trois grands types de mesures”, prévient le secrétaire général du haut-commissariat : “D'une part, des interdictions de circulation. D'une autre part, les priorités de passage. Et enfin, les interdictions de stationnement.” Concernant les interdictions de circulation, elles seront effectives au moins 30 minutes avant le départ du relais sur chaque tronçon et jusqu'au passage du dernier véhicule composant le convoi. Des panneaux et des barrières de signalisation seront mis en place, et le non-respect de ces consignes entrainera systématiquement des amendes, voire la suspension du permis de conduire. Et afin de s'assurer du passage de la flamme, en temps et en heure sur les différents parcours, les véhicules du convoi bénéficieront d'une priorité de passage sur les voies routières, à l'exemple des ambulances ou des pompiers. Pour ce qui est des interdictions de stationnement, elles seront effectives sur l'ensemble des tronçons du relais de la flamme le 12 juin, donc la veille, à partir de 18 heures.



Interrogée également sur la question des écoles et du ramassage scolaire le jour du relais de la flamme, la DGEE confirme la fermeture des établissements scolaires du second degré des communes de Papeete, Pirae et Faa'a, à partir de 13 heures. Pour les autres établissements, la DGEE affirme qu'il y aura des aménagements internes, mais pas de fermeture.

Parcours et programme du relais de la flamme olympique :



1re étape : Tai'arapu to'o'a o te ra – 6h30 à 7h40 / Pointe Fare Mahora – École Ahototeina



2e étape : Te pou o teva, Teva i uta – 7h50 à 8h10 / Motu Ovini – Route de ceinture



3e étape : Te pou o teva, Papara – 9h à 9h20 / Début route du golf – Parc Atimaono



4e étape : Tai'arapu Hitia'a o te ra – 9h40 à 10h05 / Mairie de Taravao – Site Teaputa



5e étape : Na mano e piti, Paea – 10h30 à 11h10 / Salle Manu Ura – École Tiapa



6e étape : Hitia'a o te ra - 11h30 à 12h00 / Embouchure Papenoo – École Mamu



7e étape : Na mano e piti, Punaauia – 12h30 à 13h50 / Plage Musée des îles – Taapuna



8e étape : 'Ura nui i te ra'i atea, Mahina – 14h à 14h30 / Pointe Vénus – Stade municipal



9e étape : 'Ura nui i te ra'i atea, Arue – 15h30 à 16 heures / Tombeau du roi – Stade de Arue



10e étape : Pira'e, Papeete – 16h30 à 18h25 / Parc Aorai – To'ata



18h30 : Allumage du chaudron à To'ata

