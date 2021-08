Règlementation sur la vente d'alcool : Une nouvelle copie demandée

Tahiti, le 18 août 2021 - Le projet de loi de Pays rénovant la règlementation sur la vente d’alcool en Polynésie a reçu mercredi un avis largement défavorable au Conseil économique, social, culturel et environnemental.



“On ne peut pas séparer un projet d’encadrement des ventes d’alcool dans les débits de boisson d’un projet de santé publique. Ce texte demande une vraie réflexion”, a observé Christophe Plée mercredi, en séance plénière au Cesec à l’examen du projet de loi du Pays visant à rénover la règlementation sur la vente d’alcool en Polynésie. A l’image du président de la CPME, les conseillers du Cesec ont largement épinglé la genèse d’un projet de texte qui ne peut faire l’économie d’un travail de concertation préalable avec les professionnels.



Ce projet de texte entend rénover et simplifier une règlementation qui s’appuie aujourd’hui sur pas moins de 31 textes datant de 1899 à 1959, avec en ligne de mire plusieurs dispositions dans le cadre de la lutte contre les addictions. Mais le Cesec regrette que les objectifs de santé publique y cèdent le pas à des dispositions difficiles à mettre en œuvre par les professionnels, voire contreproductive. “C’est pour ça que je demande aux gens qui ont écrit ce texte de revenir le modifier avec les professionnels et les professionnels de santé. (…) Il faut mettre les gens autour de la table et trouver des mesures sur lesquelles tout le monde s’accorde. Et pour ça, il faut faire un travail en amont du texte”. L’institution a adopté par 37 voix un avis défavorable assorti de 18 recommandations. Le Cesec demande au gouvernement de revoir son projet de loi en profondeur. Pas sûr qu’il soit entendu.