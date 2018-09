Réforme des retraites : le RTP maintient la pression

PAPEETE, le 13 septembre 2018. Le RTP-ARO nō Pōrīnetia, mené par Mahinui Temarii, a été reçu ce jeudi à la présidence pour parler de la réforme des retraites. Il attend une réponse du gouvernement pour ce vendredi et décider s'il y aura non un préavis de grève générale déposé pour le 20 septembre.



Les représentants à l'assemblée doivent examiner le jeudi 20 septembre le texte modifiant les retraites. A moins d'une semaine de cet examen, les syndicats maintiennent la pression.



Le RTP-ARO nō Pōrīnetia (Rassemblement des travailleurs polynésiens – 'Āmuitahira'a o te mau rave 'ohipa nō Pōrīnetia), mené par Mahinui Temarii, a été reçu ce jeudi matin par plusieurs ministres, dont Jacques Raynal. "On a donné notre point de vue", souligne Mahinui Temarii, secrétaire général du Rassemblement des travailleurs polynésiens (RTP). "On veut faire avancer la protection sociale généralisée. Mais il faut d'abord réformer la maladie, le social avant de toucher de manière précipitée aux retraites. On a demandé d'attendre et qu'on puisse discuter ensemble sur le fond de la réforme de la protection sociale généralisée."



Le RTP-ARO nō Pōrīnetia a commencé à mettre la pression le 8 septembre dernier en rencontrant le haut-commissaire même si la réforme la PSG n'est "pas de sa responsabilité, mais de celle du Pays", soulignait Vatea Heller de la Confédération des agents communaux.



Le RTP a été créé mi-août par quatre membres fondateurs : le syndicat de la manutention portuaire (Mahinui Temarii), la Force des agents de l’administration du Pays (FRAAP, Jean-Paul Urima), la confédération O oe to oe rima (Atonia Teriinohorai) et la section de Faa’a de la Confédération syndicale des agents communaux (Cosac Faa’a, Vatea Heller).

La réforme des retraites sera le premier rendez-vous de ce groupement syndical qui aura à cœur de montrer qu'il peut peser dans le débat et les négociations avec les autorités politiques.

Le RTP attend une réponse du gouvernement avant ce vendredi. C'est en effet le dernier jour pour qu'il puisse déposer un préavis de grève générale pour le 20 septembre. "S'il faut qu'on arrête de travailler, on le fera", souligne Mahinui Temarii.

Les leaders de la CSTP-FO, de Otahi et de la CSIP étaient injoignables ce jeudi après-midi.

La commission Santé de l’assemblée a donné fin août un avis favorable au projet de réforme des retraites, qui a été quelque peu amendé. A noter que parmi ceux, qui voté en faveur du texte, il y avait Vaitea Le Gayic et Angélo Frébault, anciens membres respectivement de la CSIP et de la CSTP-FO, qui ont mené en début d'année le mouvement de l'intersyndicale qui avait amené au retrait du texte réformant les retraites.