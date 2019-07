Réforme des retraites : A Ti'a I Mua se réveille après la bataille

“Cela fait quatre ans que nous échangeons sur la retraite et nous étions arrivés à un accord avec le gouvernement. Mais les élus à l’assemblée ont voté le contraire. Il n’y a aucun rapport avec ce que nous avions décidé”

“Celles et ceux qui prendront leur retraite entre juillet et décembre 2019, ils perdront en gros 20 000 Fcfp même s’ils ont atteint les 35 ans de service. Avant, il n’y avait pas ce souci d’abattement et c’est ce qui nous étonne aujourd’hui. Et si vous partez entre le 1er juillet et le 1er janvier 2020, vous perdrez près de 27 000 Fcfp. Pourquoi ? Eh bien, parce qu’ils n’ont pas atteint l’âge légal pour partir à la retraite et que la réforme est désormais applicable”

”Nous avons demandé au gouvernement de ne pas mettre en place d’abattement cette année mais d’attendre 2020, et le gouvernement avait accepté. Mais nous avons été surpris du vote des autres organisations syndicales au Conseil des Retraites (COSR) pour la mise en place du taux de 0,5 % sur les salariés.”

“Nous avons constaté que la pénalité pour la durée insuffisante de cotisations est extrêmement lourde pour les salariés. Elle est de 0,5% par trimestre manquant. Pour un salarié en tranche A, ça représente pratiquement 20 000 Fcfp de baisse de la pension. Pour un salarié qui est sur la tranche B, il a la pénalité et sur la tranche A et sur la tranche B, il se retrouve avec 27 000 francs en moins sur sa pension. C’est intolérable, alors que la réforme n’a pas du tout été vendue dans cet esprit”

“Le gouvernement nous avait dit qu’il allait faire du progressif, et là, le progressif tourne au matraquage à cause de cette pénalité de durée. Nous demandons au président et au ministre de supprimer la pénalité de durée de cotisations pour un départ à l’âge légal de la retraite. Qu’il y ait une pénalité de durée pour un départ avant l’âge légal, ça ne nous dérange pas. Mais à l’âge légal, nous demandons la suppression de cette pénalité pour ne pas léser les salariés qui partent à la retraite en ayant attendu l’âge légal, qui je le rappelle, va passer de 60 à 62 ans. Quand tu as 62 ans, il est normal qu’en tant que salarié, tu partes en jouissant de ta pension complète”

“A Ti’a I Mua ne baissera pas les bras dans son combat, nous continuerons à nous lever pour dénoncer la situation d’aujourd’hui, jusqu’aux prochaines élections”

”Nous aimerions aussi qu’un débat télévisé soit organisé sur les deux chaînes de télévision.”

“Euh… Je ne sais pas si on va être entendu, mais qui ne fait rien n’a rien. Nous sommes là pour défendre les intérêts des salariés, nous ne sommes pas là pour penser à nous-mêmes. Donc, oui, on va aller voir le président, le président de l’assemblée, les présidents de groupe, la présidente de la commission. On tentera d’être entendus et puis, on pourra envisager d’autres modalités d’actions si on n’est pas entendus. On peut se promener en ville avec des pancartes, on peut informer les salariés et ce sont les salariés, eux-mêmes qui vont réagir à un moment ou à un autre. Parce que personne n’a donné véritablement les effets de la réforme sur le niveau des pensions. Nous sommes les premiers à l’avoir calculé”