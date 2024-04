Réfection du marquage au sol sur la RDO

Tahiti, le 4 avril 2024 – Le ministre en charge des Grands travaux, de l'Équipement et des Transports aériens, terrestres et maritimes, Jordy Chan, informe les usagers de la route que les travaux de réfection du marquage au sol de la RDO se dérouleront de nuit, du 8 avril au 8 juillet.



Afin d'assurer la réfection du marquage au sol de la RDO, le ministre des Grands travaux, Jordy Chan, informe la population que les travaux se feront du 8 avril au 8 juillet prochain, de nuit. Par mesure de sécurité, une neutralisation de voie devrait être mise en place de 19 heures à 4 heures dans le sens Punaauia-Papeete, et de 20 heures à 5 heures dans le sens Papeete-Punaauia. Le ministre assure également qu'aucune fermeture complète d'une section de la RDO n'aura lieu et que toutes les bretelles seront accessibles pendant les travaux. Et toujours selon le ministre, toutes les précautions seront prises pour que la circulation complète soit rétablie tous les matins.