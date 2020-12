Réédition augmentée de "Découvrir les Nouvelles-Hébrides"

TAHITI, le 6 décembre 2020 - Philippe Prudhomme signe, en autoédition, la version revue de Découvrir les Nouvelles-Hébrides parue en 1980. Elle s’intitule Le Vanuatu à la veille de l’indépendance 1980/2020. Les Nouvelles-Hébrides étant devenues Vanuatu en 1980.



Les Nouvelles-Hébrides, officiellement le condominium des Nouvelles-Hébrides était une colonie franco-britannique sous forme de condominium érigée dans l'archipel océanien et mélanésien de l'actuel Vanuatu, du 2 décembre 1907 à son indépendance le 30 juillet 1980.



Un ouvrage paraît sur cet archipel, écrit par Philippe Prudhomme.



En avant-propos, l’auteur explique la raison principale qui a présidé à la réédition du livre intitulé Découvrir les Nouvelles-Hébrides et paru à Port-Vila en 1980.



" C’est le devoir de mémoire. Devoir envers tous ceux qui ont contribué à sa création et à l’intention de ceux qui, nostalgiques ou simplement curieux, désirent en savoir plus sur cette période charnière de l’histoire de ce bel archipel mélanésien méconnu ."



Le texte est agrémenté de photographies, de publicités, de schémas d’époque. Reste également les informations pratiques comme par exemple le nom des compagnies aériennes (UTA, THAI) desservant l’archipel, les voyagistes, les horaires des cultes à Port-Vila ou bien de l’ouverture du bureau du tourisme. C’est un voyage dans l’espace et dans le temps.



Premier guide touristique du pays



Selon Philippe Prudhomme qui était alors professeur de lettres, histoire et géographie au lycée d’enseignement professionnel de Port-Vila, Découvrir les Nouvelles-Hébrides a été le premier guide touristique du pays.



Il se voulait être " une carte d’invitation pour tous ceux, tentés par la découverte de l’archipel ". Le guide a été mis au point avec les élèves.



L’ouvrage démarre par une présentation du pays et des habitants et apporte des éléments d’information sur la géographie, le climat, la faune et la flore, l’histoire, l’économie, la mentalité et la façon de vivre.



" Cinq années de fréquentation chaleureuse du monde mélanésien nous ont permis d’aboutir à deux conclusions essentielles pour sa compréhension ", écrivait Philippe Prudhomme.



Suivent une description des différentes îles : Vate, Santo, Les Banks et les Torres, Tanna… et un aperçu linguistique avec traduction d’expression français en bichelamar, un pidgin dérivé de l’anglais qui a emprunté quelques mots à l’espagnol et au français.



Le Vanuatu à la veille de l’indépendance 1980/2020 se termine avec une postface et une conclusion apportant quelques éléments de contexte sur les années qui viennent de s’écouler.