" Réduisons vite nos déchets, ça déborde " : une semaine pour agir

Papeete, le 19 novembre 2018 - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie organise jusqu'au 25 novembre la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets. Pour cette 8e édition en Polynésie, l'accent est mis cette année sur " l’alimentation durable et la mode responsable ". Au total, ce sont pas moins de 97 actions locales qui ont été labellisées par l'Agence.



Dans le cadre de la campagne nationale sur les déchets " Réduisons vite nos déchets, ça déborde ", l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (l'Ademe) organise jusqu'au 25 novembre, en collaboration avec le Syndicat Fenua Ma et la Chambre de Commerce, d'Industrie, des Services et des Métiers, la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (Serd). Pour cette nouvelle édition, l'accent est mis sur " l’alimentation durable et la mode responsable ".

Pendant une semaine près d'une centaine d'actions, sur les 6 000 réalisées en France, ont été labellisées par l'Agence environnementale en Polynésie française. L'objectif de cette semaine est d’encourager les actions de sensibilisation de la population sur la réduction des déchets, car il existe des solutions.

"On sait que cela déborde, il est possible de changer nos modes de consommation, il est urgent d'agir. C'est possible et ce n'est pas forcément difficile " , insiste Cédric Haugomat, représentant de l'Ademe pour la Polynésie française.

Et effectivement des alternatives pour diminuer la quantité de déchets existent. Elles s'avèrent nécessaires lorsque l'on sait qu'en Polynésie, chaque habitant produit 1kg/jour d'ordures et que la tendance est à la hausse. "Nous achetons de plus en plus de produits, et ce de manière beaucoup plus fréquente. Qu’ils soient produits par les ménages, les artisans, les commerçants, les entreprises ou les collectivités territoriales, la réduction des déchets représente un enjeu majeur, tant au regard des impacts environnementaux et sanitaires que de la nécessaire préservation des ressources", explique l'Ademe.