Redécouvrez nos rivières avec le site RivieresDeTahiti.com

« On a cherché des techniciens, parce qu’on n’y connaît rien, et je suis vraiment contente que ce soient des jeunes de chez nous qui travaillent dessus, il y a vraiment un feeling. Il a aussi fallut mobiliser 18 contributeurs différents pour les textes, plus deux photographes, plus trois chanteurs pour enregistrer la chanson Te Muriavai partagée sur le site, avec des voix d’enfant également… Et beaucoup de personnes de connaissances que nous avons interviewés pour compléter nos informations. Presque une trentaine de personnes ont travaillé sur ce site ! »

« Jadis, les Tahitiens aimaient à présenter leur île comme étant ‘O Tahiti I Te Vai Uri Rau’, l’île aux nombreux cours d’eau et où l’eau des rivières se décline en une multitude de nuances. On préférait les bains de rivière aux bains de mer, on glissait le long des rochers-toboggans, on s’allongeait dans ses vasques, on se massait le dos dans ses remous, on plongeait dans ses piscines naturelles. Joie des bains gratuits dans l’eau pure, fraîche et vivifiante »

Les amoureux de la nature, des balades en vallées, des légendes et de notre histoire ont droit à un très beau cadeau à l’approche des fêtes : le site RivieresDeTahiti.com. Il rassemble une mine d’informations introuvables ailleurs sur les cours d’eau de Tahiti.Dix rivières importantes ont déjà une fiche complète. Elles expliquent comment se promener le long de ces rivières, les endroits importants à ne pas rater en allant de l’embouchure vers la source pour découvrir la richesse culturel et historique de cette rivière, les espèces qui y vivent, les légendes qui lui sont associées. Ce site regorge également d’informations sur la faune, la flore et les oiseaux de nos vallées, des conseils pour les randonneurs, une revue de presse, une section expression libre pour permettre aux amoureux des rivières de s’exprimer… Bref, c’est le portail de référence sur nos rivières.A l’origine du projet, un groupe de tahitiennes mobilisées pour la protection des rivières. Les combats ne manquent pas, entre la Taharu’u, la Vaiha, Vaima, Tipaerui et même la Papeno’o. « On a pensé qu’il fallait réveiller les connaissances sur ces lieux, on ne peut protéger que ce que l’on connaît. Au final c’est par l’association Rohutu Noànoà que nous nous sommes mobilisés pour mener le projet » explique Dany Carlson, coordinatrice du projet et présidente de l’association.L’association Rohutu Noànoà, qui existe depuis 2009, avait déjà fait parler d’elle en mobilisant la population de Faa’a pour protéger la Pointe Tata’a, site sacré d’envol des âmes pour les anciens Polynésiens. Mais elle s’est cette fois engagée dans une aventure bien plus high tech, comme l’explique Dany Carlson :Un important travail bénévole donc, mais aussi un gros investissement de 2,3 millions de francs pour mettre en place tout l’aspect technique, financé en grande partie par la Direction de l’Environnement et sur des fonds propres de l’association.L’objectif final du site est de créer une fiche pour l’ensemble des 148 rivières de Tahiti. Le but de tous ces efforts : reconnecter les Polynésiens avec leurs rivières.vante le site.