Recrudescence de salmonellose

Tahiti, le 26 mars 2023 – La direction de la santé met en garde contre une recrudescence de cas de salmonellose et appelle à bien cuire les œufs avant de les consommer.



Face à une augmentation de cas de salmonellose, la Direction de la santé a annoncé samedi par voie de communiqué recommander "par mesure de précaution" à l’ensemble de la population de bien cuire les œufs et toute préparation en contenant, et de ne pas consommer pour le moment d’œufs crus ou de préparation à base d’œufs crus. La direction de la santé précise que des mesures générales d’hygiène domestique permettent également de réduire les risques de contamination alimentaire.



Il est donc recommandé de bien se laver les mains, avec de l'eau chaude et du savon, avant et après manipulation des aliments ; de bien nettoyer les surfaces de travail et les ustensiles de cuisine ; de laver planche à découper, comptoirs, couteaux et autres ustensiles et vaisselle avec de l'eau chaude et du savon après avoir préparé des aliments crus (viande, volaille, œufs) ; de bien cuire les aliments et de ne consommer les œufs ou préparations contenant des œufs bien cuits uniquement (au moins 5 minutes à +65°C) ; de bien conserver les aliments d’origine animale en ne les laissant pas à température ambiante ; à la maison, de manger rapidement les aliments préparés ou les conserver jusqu’à la consommation ou l’utilisation, au réfrigérateur (entre 0 et +4°C), au congélateur (à moins 18°C) ou au chaud (à plus de 65°C) dans le four ou sur la cuisinière.