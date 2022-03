Record historique de sècheresse à Faa'a

Tahiti, le 8 mars 2022 – Un déficit pluviométrique record est enregistré en février dernier par la station météorologique de Faa’a.



La station météorologique de Tahiti-Faa’a enregistre le mois dernier un déficit pluviométrique record sur la commune, depuis plus de 40 ans. "Le mois de février 2022 figure au 1er rang [depuis 1979, ndlr] des mois de février les plus secs pour la station de Faa'a avec 13,2 mm", soit 13,2 litres d’eau par mètre carré, souligne Météo-France Polynésie sur sa page Facebook, mardi matin. En février 1979, les pluviomètres de Faa’a avaient mesuré 20,6 mm de précipitations sur la commune.

Ce phénomène se produit alors qu’en Australie, le Sud-Est du Queensland et la ville de Brisbane viennent de subir "des précipitations torrentielles et des inondations dévastatrices", compare aussi la station météo.