Record de fraîcheur aux Australes pour le mois de novembre

Tahiti, le 21 novembre 2022 - Le service Météo-France de Polynésie française a communiqué sur les relevés de températures de ce mois de novembre aux Australes, particulièrement fraîches cette année. Selon les données de la station météo installée à Rapa, ce mois de novembre pourrait bien être le plus froid enregistré depuis 2006.



Le service de Météo-France de Polynésie française a communiqué sur sa page Facebook, que le mois de novembre est particulièrement marqué par de basses températures sur l’archipel des Australes, liées au régime “de mara’amu bien présent et persistant”.



En effet, la station météo installée à Tubuai depuis 2012 a relevé les températures moyennes les plus froides du mois de novembre depuis 10 ans, avec notamment un record de 15,3°C enregistré le 13 novembre dernier. De plus, la station météo de Rapa installée en 1951 a observé ce mois-ci des températures qui pourraient faire l’objet d’une inscription dans le top 10 des mois de novembre les plus froids en moyenne. D’ailleurs, le mois de novembre de cette année pourrait bien être le plus froid enregistré depuis 2006. Selon les relevés, la valeur la plus basse relevée le 11 novembre dernier se rapproche du record de 12°C, avec 13,6°C. Bien que le mois ne soit pas encore terminé, il est annoncé que la moyenne de ces températures ne devrait pas bien changer d’ici la fin du mois, c’est-à-dire dans neuf jours. Un point plus complet sera publié dans les semaines à venir.



Météo-France ne manque pas de mentionner que cette baisse de température déterminée sur un mois à l’échelle locale, représentée par “des anomalies de température sur l’archipel des Australes, n’est pas à confondre avec la tendance à l’échelle mondiale évaluée sur plusieurs décennies, voire plusieurs siècles”, en faisant écho au phénomène de réchauffement climatique.