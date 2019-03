Récompensés pour leurs idées innovantes

PAPEETE, le 4 mars 2019. Les gagnants du Challenge Startupper de l’Année par Total ont été récompensés la semaine dernière. Les trois gagnants sont : Manuarii Poulain de 17SUD Composites, Yacenda Verdet de Manaearth, et Valentin Barsinas de Destination Marquises. Ces jeunes entrepreneurs bénéficieront d’une aide financière pour développer leur projet.





Manuarii Poulain de 17SUD Composites, Yacenda Verdet, Manaearth, et Valentin Barsinas, Destination Marquises, ont été récompensés la semaine dernière lors de la remise des récompenses du Challenge Startupper de l’Année par Total. Ils recevront une aide financière, qui atteint 1.5 million de Fcfp pour le lauréat, pour mener à bien leur projet. Ils auront aussi un accompagnement personnalisé de la part de PRISM, l’incubateur de la CCISM et bénéficier d'une campagne

de communication pour donner de la visibilité à leur projet.



Le label « Coup de cœur féminin », nouveauté de cette édition 2018-2019 afin de soutenir les femmes entrepreneures, est attribué à Yacenda Verdet.