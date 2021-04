Rea, grand vainqueur des courses équestres de Avera

La première course qualificative était remportée en 4’13 par le cheval Igor, monté par Vaea Tutehau et entrainé par Viriamu Teuruarii, devant le cheval de Tepurehau Riveta, monté et entrainé par ses soins. Suivaient le jeune Nenetoa Manuel à la troisième place et les trois derniers chevaux de Bozo, Vavitu et Heiarii qui arrivaient ensemble au trot, quelques minutes plus tard.

La deuxième qualificative était remportée par Simei Atapo en 3’55, suivi de Keali sur le cheval de Taaroa Vanaa. Tepure Riveta prenait la troisième place loin devant les chevaux montés par Teavava et Taaroa à la traine.



La troisième et dernière course qualificative, mettait aux prises les poids-lourds habituels. Rea, appartenant par Viriamu Teurarii et monté par son frère Manu a franchi en premier la ligne d’arrivée en 3’38 devant Boy le cheval de Lewis Taputu, monté par Tau’ere Moeau. Derrière finissaient Atea Mairau et Noa Manuel tandis que le cheval de Marama Tihoni abandonnait.



Place ensuite à la finale où la victoire devait se décider entre Rea et Boy. Pour une petite seconde, Rea remportait la course malgré une blessure survenue pendant la course qui explique peut-être le chrono décevant de 3’31. L’arrivée pour troisième place était aussi très serrée entre les chevaux de Simei, Viriamu et Taaroa. Finalement c’est celui de Taaroa qui montait sur la dernière marche du podium.

Tous ont maintenant hâte du prochain rendez-vous programmé pour le mois de juillet. Rea devra défendre son titre de champion devant Boy et peut-être aussi Maestro si sa blessure le permet.