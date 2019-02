(Re)découvrez des dictons et proverbes hakkas

PAPEETE, le 1er février 2019 - Ernest Sin Chan propose un nouveau livre intitulé "100 proverbes et dictons hakkas de la Chine à Tahiti". Un premier ouvrage paru en 2012 présentait des dictons et proverbes dans un langage populaire. Ceux présentés ce début d’année 2019 sont cités dans la langue hakka académique.



Ernest Sin Chan fait partie de la troisième génération des migrants hakkas de Tahiti. Il est docteur en psychologie clinique et pathologique. Chercheur post-doctoral en psychologie et en psychopathologie, fervent défenseur des approches contextualisantes, il s’est penché sur l’évolution des constructions et transformations identitaires, les questions autour de la complexité du métissage et le traitement des désordres dans le contexte pluriethnique et pluriculturel de la Polynésie française. Il s’intéresse à sa communauté et son évolution.



Il a déjà signé plusieurs ouvrages dont, en 2012, "Proverbes et dictons hakkas de Tahiti". Il revient avec "100 proverbes et dictons hakka s de la Chine à Tahiti".



D’après lui, " il semblait important de consigner ces paroles déposées en langue hakka par les premiers migrants hakkas de la Chine continentale car nous avons conscience qu’aujourd’hui leur transmission aux jeunes générations hakkas devient aléatoire en Polynésie française ".



Dans le premier ouvrage, ont été répertoriés près de cent cinquante proverbes et dictons hakkas dans un langage populaire, objets traditionnels que les premiers migrants hakkas ont amenés de la Chine continentale (T’ong san) dans les Établissements Français de l’Océanie et qui ont fait partie de leur quotidienneté ainsi que de celle des T’ou sang, notamment ceux de la deuxième et troisième génération.



Les proverbes et dictons du nouvel ouvrage sont, quant à eux, cités dans la langue hakka académique, classique que certains lettrés hakkas des deux premières générations ont eue la chance de bénéficier dans leurs foyers ou dans les écoles chinoises.



Le livre est le fruit de connaissances et de compétences de personnes ressources pluridisciplinaires. Une page de remerciement leur est consacrée " pour le partage et la construction créative et fructueuse. Sans elles, nous n’aurions pu construire cet objet pluriel témoin de l’évolution des objets des groupes humains et de la complexification et la créativité des humains ".