Ravahere peut compter sur un soutien polynésien à Dijon

Tahiti, le 16 décembre 2023 - Ce samedi matin, alors que Dijon est en effervescence à quelques heures de l’élection de Miss France 2024 dans l’immense salle du Zénith, Leiana Faugerat, présidente du Comité Miss Tahiti, fait le compte de ses troupes. Ravahere Silloux peut compter sur elles !



« Nous serons environ 35 », dénombre Leiana depuis son QG dans le célèbre hôtel de La Cloche, au centre de Dijon. Il y aura d’abord les membres du comité, Teipotemarama Cabral et Korail Vernaudon, dauphines de Ravahere, les parents de cette dernière, mais aussi une délégation de fans de Tahiti, et à n’en pas douter, comme il y a dix ans, des Polynésiens de la région et au-delà.



Noyés au milieu de milliers d’autres supporters régionaux, les Polynésiens auront sans doute la chance d’être le groupe d’outre-mer le plus nombreux et remarqué. Certains arboreront un t-shirt portant la devise de leur miss, d’autres des drapeaux ou casquettes à l’effigie du comité, pour montrer que Tahiti est bien à Dijon !



Le suspense pourra s’amplifier : à 21 heures (10 heures à Papeete), Jean-Pierre Foucault donnera son vingt-neuvième départ du show Miss France.



Ph. Binet