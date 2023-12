Ravahere Silloux : “Vous avez vraiment été ma force”

Dijon, le 17 décembre 2023 - Ravahere Silloux, Miss Tahiti 2023, ne s'est pas hissée parmi les cinq finalistes de l'élection de Miss France, qui s'est déroulée samedi à Dijon, mais la jeune Polynésienne figurait tout de même parmi les 15 dernières prétendantes au titre. Elle s'est confiée à Tahiti Infos sur son expérience lors du cocktail à l'issue de la soirée.



“Forcément, je suis déçue. J’avoue, un peu déçue des résultats”, a confié Ravahere Silloux, Miss Tahiti 2023, à l'issue de la soirée de l'élection de Miss France, samedi. “Mais je suis reconnaissante et je sais que la Polynésie était derrière moi. Aussi, je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont soutenue dès le début. Vous avez vraiment été ma force. J’ai donné le meilleur de moi. Vraiment, je suis fière de ce que j’ai fait. Et puis les candidates étaient très belles et c’est comme cela, à la fin, il n’y a qu’une seule gagnante. C’est le jeu et je l’accepte. Et puis je suis contente de retourner au fenua : j’ai plein de choses à faire. Et comme me l’a dit Leiana Faugerat : je suis encore Miss Tahiti et j’ai encore plein de choses à faire. Pour moi c’est l’une des plus belles couronnes. Vraiment, j’ai hâte de retrouver ma Polynésie et de profiter encore des six mois, donc le meilleur est à venir !”



Ravahere a pu compter sur le soutien de sa famille Son père : “On est forcément déçu mais elle a fait un bon parcours. Merci à tous les Polynésiens qui l’ont soutenue jusqu’au bout en votant pour elle. En tout cas, Rava a défendu une très belle image de la Polynésie.”



Sa mère : “Je suis fière de ma fille. Je l’ai vue travailler dur et s’amuser en même temps et profiter de l’aventure humaine. Et elle nous a aussi embarqués dans cette aventure humaine. Je suis fière d’elle et les Polynésiennes également. L’aventure continue. Et puis elle est encore Miss Tahiti.”



Sa grand-mère : “Elle est allée en Côte-d’Ivoire pour voir les enfants pauvres et puis à son retour, elle a voulu aller là, à Miss France ! Et je suis vraiment contente d’être venue la soutenir à Dijon !”



Rédigé par Propos recueillis par Philippe Binet le Dimanche 17 Décembre 2023 à 14:55 | Lu 664 fois