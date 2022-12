Rautea décroche le titre en 3e/2e série dames aux Interclubs de tennis

Tahiti, le 4 décembre 2022 - La première finale des Interclubs 2022/2023 programmée au complexe Fautaua a souri à l’équipe de Rautea composée de Vaiani Dusserre Valleaux et Leilanie Brothers qui s’est imposée (2-1) dimanche en finale du tableau 2e/3e série dames face à l’entente Dragon/Raiatea conduite par Tavero Chung et Mehetia Boosie.



Entamés le 14 novembre, les Interclubs 2022/2023 ou Championnat de Polynésie par équipes ont entamé les phases finales dans quasiment tous les tableaux. Ceux à poule unique qualifient les deux premiers du classement pour une finale directe, les tableaux à 2 ou 4 poules qualifiant les deux premiers de chaque poule pour les demi-finales ou quarts de finale selon le nombre de poules.



Ainsi le tableau élite dames 3e/2e série, qui a mis en scène Rautea, Dragon/Raiatea et Chonwa/Phénix dans une poule unique, a connu son épilogue dimanche au terme de la finale opposant Rautea à Dragon/Raiatea. Rautea s’est imposé 2-1 face à Dragon/Raiatea en phase de classement et a confirmé sur le même score en finale pour décrocher le titre. Programmée samedi en fin d’après-midi, la finale n’a pu alors aller à son terme, la pluie s’invitant lors du double alors qu’il était déjà 22 heures. Auparavant, Vaiani Dusserre Valleaux a offert le premier point à Rautea en disposant en deux sets (6/1.6/3) de Mehetia Boosie la sociétaire de Raiatea. Mais Tavero Chung licenciée à Dragon et qui fait équipe avec Tavero Chung pour l’occasion a remis les deux équipes à égalité après avoir cédé le premier set (2/6) à Leilanie Brothers, mais en se relançant bien dans les deux suivants (6/2.7/5).



Vaiani Dusserre Valleaux et Leilanie Brothers ont bien entamé le double décisif contre Tavero Chung et Mehetia Boosie en remportant la première manche 7/5 puis la pluie a stoppé leur élan. Lors de la reprise du match dimanche matin, Vaiani Dusserre Valleaux et Leilanie Brothers ont confirmé leur supériorité de la veille pour remporter le deuxième set du double 6/2 et le titre de championnes de Polynésie par équipes. Ce n’est pas inédit pour Vaiani Dusserre Valleaux qui était tenante du titre avec le club de Raiatea et sa coéquipière d’alors, Mehetia Boosie. Mais poursuivant ses études à Tahiti, la numéro 1 du classement local féminin (3/6) a signé au TC Rautea, le club de Faa’a.



Le tableau 2e série messieurs devrait opposer l’AS Phénix à l’entente Chonwa/JT, mais cela reste à confirmer dans la semaine avec les derniers matchs de poule.