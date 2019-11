Rauhiti : une troisième place et une première

Rauhiti Vernaudon :



Vos impressions par rapport à votre médaille de bronze ?



“Les championnats de France sénior, c’est la compétition de l’année. C’est là où les sélections se jouent pour le reste de la saison. Il y avait dans ma catégorie des médaillées au niveau national, international… J’y suis allée sans pression car l’année dernière, j’avais perdu au premier combat. Après avoir gagné mon premier combat, j’ai perdu à mon deuxième et j’ai dû passer par les repêchages. J’ai pu gagner plusieurs combats difficiles avant de jouer la place de trois contre une adversaire qui a déclaré forfait sur blessure, ce qui m’a permis d’obtenir ma médaille de bronze. Ce résultat m’a rappelé que finalement tout est possible. On peut perdre contre des gens et gagner ensuite contre eux quand on écoute les consignes.”



Parlez-nous de votre parcours en métropole ?



“Je suis arrivée en 2013, j’ai fait deux ans au pôle espoir de Brétigny, en île de France, ensuite j’ai intégré le pôle France à Strasbourg pendant deux ans. En 2017, j’ai intégré l’Insep, à Paris, pour deux ans. Cette année, j’ai arrêté l’Insep, j’ai intégré le SGS Judo (ndlr Sainte Geneviève Sports), un des clubs les plus importants de métropole, qui est beaucoup plus flexible au niveau des entraînements et des horaires car j’ai désormais une contrainte au niveau du travail.”



C’était important pour vous de participer aux Jeux du Pacifique ?



“Oui, complètement. J’avais un peu la pression car faisant partie de celles qui venaient de métropole, on comptait un peu sur nous. Mais oui, je voulais absolument avoir ce titre-là car c’est une fierté de combattre pour Tahiti. D’habitude, on concourt sous les couleurs de la France ou de notre club de métropole. Cette médaille d’or est venue également compléter mon palmarès.”