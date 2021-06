Rauata Temauri, Miss Tahiti 2011

TAHITI, le 14 juin 2021 - Originaire de Arue, Rauata Temauri a pris goût au concours de beauté en remportant celui de sa commune. Elle a enchaîné, logiquement, avec Miss Tahiti qu’elle a remporté en 2011. Le soir même de l’élection, sa vie a "basculé".



Le thème de l’élection cette année-là était le rêve. Pour Rauata Temauri, le rêve est devenu réalité place To’atā, devant un public composé de plus de 2 000 personnes. Elle s’était d’abord présentée à Miss Arue sur demande insistante de sa belle-mère. " Et puis finalement, j’ai été élue, j’y ai pris goût. Le challenge m’attirait. " Elle a concouru, avec quinze autres candidates, au concours de Miss Tahiti. " C’était une année très fournie, énorme en terme de staff, la préparation a été longue ." Les Miss ont toutes été "bichonnées" par une équipe attentionnée, selon Rauata Temauri.



Le soir de l’élection, les cris du public ont encouragé la future miss, " c’était incroyable de se sentir attendue, soutenue ". Et puis, soudain, à l’annonce des résultats, sa vie a basculé. " Quand tu entends ton nom, tu prends conscience de toutes les responsabilités que tu vas avoir à assumer ." Avant cela, il ne s’agissait que d’un "show". Selon elle, il faut être vraiment préparée à ce qui suit, "c’est u vrai travail", il ne s’agit pas seulement de " faire la belle pendant une année " !



"On te voit vraiment autrement"



Professeure de vente au lycée Samuel Raapoto, danseuse depuis cinq ans au sein de la troupe Hei Tahiti, Rauatea Temauri était alors âgée de 22 ans. Elle a annoncé, à peine couronnée, qu’elle n’en revenait pas et qu’il lui faudrait du temps pour réaliser. " Quand le rêve devient réalité, c’est tout simplement magnifique ! "



Ce qu’elle retient de cet engagement, c’est d’avoir grandi, d’avoir été boostée à tous niveaux, professionnel, relationnel et même familial et amical. " On te voit vraiment autrement quand tu es miss ". Elle a été très impressionnée par l’impact de ce statut sur le public. Elle constate que le public polynésien la reconnaît encore aujourd’hui, près de dix années après son règne. " Cette année 2020, cela a manqué de ne pas voir un nouveau visage ", glisse-t-elle.



Le monde des miss demande beaucoup de discipline, de rigueur, car il y a de nombreux shootings et tournages. "Il y a vraiment une ligne de conduite à tenir tout au long de l’année ." Forte de ses convictions, elle a représenté la Polynésie à l’élection de Miss France, le 3 décembre 2011, à Brest. La préparation de cet événement avait eu lieu un mois avant, au Mexique.