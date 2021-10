Raro devient le héros d’une série animée

TAHITI, le 19 octobre 2021 - Il est passé du livre à l’écran. Raro, le Bernard l’Hermite préféré des enfants est devenu le héros d’une série animée qui passe à la télé ! Cette série en 3D, réalisée à Tahiti, revient tous les mercredis et tous les vendredis sur TNTV.



Il a déjà vécu plusieurs aventures à la télévision ! Il y a eu l’épisode de Raro (et tous ses amis) sur les cocos, le monstre, les boutons, la faim… Et ce n’est pas fini. Le tout nouveau dessin animé Raro revient tous les mercredis et tous les vendredis à l’écran.



Tu connais les albums de Raro et tous ses amis n’est-ce pas ? Et bien en fait, Guy Wallart, qui est le réalisateur du dessin animé et le fondateur des Mers Australes (la maison d’édition qui édite les albums Raro), a d’abord eu envie de faire un dessin animé avec ses petits personnages !



L’histoire dans l'histoire



" J’ai voulu réaliser Raro parce que je souhaitais proposer aux enfants de Polynésie, des dessins animés locaux. C’est la même démarche que pour les livres que nous éditons avec les Éditions des Mers Australes : proposer aux enfants de Polynésie des histoires locales qui leur parlent ."



Cette idée a vu le jour en 2014. Pour combler son jeune public local, Guy Wallart et son équipe ont cherché leurs personnages. Il n’y a pas de grands mammifères ici, peu d’oiseaux ou en tous les cas pas assez pour une série complète. Alors ils sont tournés vers les "bestioles" polynésiennes rencontrées à la plage ou dans les jardins.



En plus de Raro il y a donc : Kave le bébé Kaveu, Maru la chenille du sphinx du taro, la punaise Noanoa, Tupita le gros bourdon bleu qui se cogne partout, Tima la guêpe maçonne, Coptère la libellule, Meri l’abeille, Ivi le phasme du cocotier, une grosse araignée poilue et ses bébés, Patapata la coccinelle jaune à points noirs, Tara le cent-pied... Tous vivent sur un petit banc de sable dans lequel est planté un caillou percé.



Les personnages étaient là, ils avaient même été modélisés en 3D par un ami canadien, Robert Rioux, mais le dessin animé n’a pas vu le jour à l’époque. Au lieu de passer à l’écran, Raro et ses amis se sont retrouvés dans des livres ! Les histoires ont été imaginées par Virginie Monbrison qui en a rédigé 13 ! Les livres ont rencontré un grand succès.



"J’espère que ça plaira"



Cette année, la création d’un dessin animé est devenue possible. " Il a fallu repartir des synopsis et les développer pour pouvoir avoir une durée totale de 5 minutes en ajoutant des actions et des dialogues. C’est donc moi qui m’y suis attelé. J’espère que ça plaira ! "



Dans sa tache (le dessin animé a demandé bien plus de temps que prévu !), Guy Wallart a été aidé par Alexandre Anfrie et Yann Bourgeois. Ensuite il a fallu trouver des voix d’enfants. Finalement, ce sont les membres de la famille, les amis proches qui sont venus prêter leur voix aux différents personnages. La musique originale a été composée par Tehuai Itae Tetaa



Rendez-vous



Tous les mercredis à 17h13 et tous les vendredis à 16h20 sur TNTV.



Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 19 Octobre 2021 à 20:02 | Lu 54 fois