Rarau Taerea-Pani s'offre le Trophée de Moorea

Moorea, le 14 novembre 2022 - La double championne de Polynésie de golf, Rarau Taerea-Pani, a remporté ce week-end le Trophée de Moorea de golf devant Thibault Susset et Heinere Paez. Parmi les vainqueurs dans les autres catégories, on retrouve Joëlle Vongey en série 2, Hortense Schwarz-Ah-Lo chez les femmes (seniors-vétérans), Alain Druet chez les vétérans hommes et enfin Jules Tuariihionoa chez les seniors hommes.



L’AS Moorea Golf Club, en partenariat avec le Moorea Green Pearl Golf Course, a organisé de vendredi à dimanche le Trophée de Moorea au golf de Temae. À cette occasion, une soixantaine de joueurs de Tahiti et de Moorea ont été répartis dans plusieurs catégories : les 1res séries regroupant l'élite, les 2es séries pour les golfeurs confirmés, la catégorie des féminines, celle des vétérans hommes et enfin les seniors hommes. Le vainqueur de chacune de ces catégories était désigné après cumul de l’ensemble des points collectés au cours des trois jours de compétition.



À l’issue du tournoi, c’est une dame, Rarau Taerea-Pani, du club de Fei-Pi 1923, qui s'est offert cette édition du Trophée de Moorea avec un total de 236 points dans le tableau des 1res séries. La double championne de Polynésie en titre a surpris son monde en devançant deux joueurs confirmés : Thibault Susset, de Moorea Green Pearl Course et sacré champion de Polynésie en 2019, qui se classe second avec 245 points, et Heinere Paez qui a complété le podium avec 259 points.



“Je pense que ma régularité a fait la différence”



La jeune et prometteuse Rarau Taerea-Pani s’est donc satisfaite de sa grande victoire à l’issue des trois journées de compétition. “C’était un challenge pour moi, vu que c’était la première fois que des femmes étaient mélangées avec des hommes dans la série. J’ai pu me mesurer aux meilleurs joueurs de Moorea et quelques-uns de Tahiti”, a réagi la gagnante. “Je pense que ma régularité sur les trous a fait la différence. Je n’ai pas fait de grandes erreurs. J’étais aussi concentrée sur mon jeu sans jamais calculer mes points à l’avance. La principale difficulté a été le temps. Le terrain ainsi que les touches étaient différents avec la pluie. Il a fallu s’adapter. Cette victoire est une surprise, vu que j’avais des adversaires très forts en face. Je le craignais. L’un de mes prochains objectifs est de m’entraîner pour les jeux du Pacifique de l’année prochaine.”



En 2e série, Joëlle Vongey est sortie vainqueur en totalisant 257 points et devance ainsi respectivement Juanita Tauira, classée 2e avec 263 points, et Kulani Lemoine, classée 3e avec 265 points. Le podium de la série 2 est composé uniquement de membres du Moorea Green Pearl Golf Course. Chez les femmes, Hortense Schwarz-Ah-Lo, du club de Central, termine première avec 257 points. Le podium est complété par Élisabeth Sider (276 points), du club de Fei-Pi 1923, et de Marie-Pierre Chauvin (287 points), de Moorea Green Pearl Course.



Chez les vétérans hommes, c’est Alain Druet, de Moorea Green Pearl Golf Course, qui s’est distingué avec un nombre total de 273 points en devançant Denis Serrero et Jean-Pierre Lormeau, membres tous les deux du club de Central et qui ont terminé chacun avec le même nombre de points (283). Dans la catégorie des seniors hommes enfin, Jules Tuariihionoa, de Tahiti, sort vainqueur avec 252 points. Il est suivi de Bernard Granier (de Moorea Green Pearl Golf Course), avec 254 points, et de Rodolphe Ancian (CSA Marine Toulon), qui se place sur la dernière marche du podium avec 261 points.

Rédigé par Toatane Rurua le Lundi 14 Novembre 2022 à 18:06