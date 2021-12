Raphaël Tehiva candidat aux législatives

Tahiti, le 18 décembre 2021 – L'ancien éducateur et enseignant d'orero du conservatoire, également proche d'Oscar Temaru, Raphaël Tehiva dit "Rafio", a annoncé samedi qu'il compte se présenter aux élections législatives de juin 2022. Il entend ainsi dénoncer la précarité dans laquelle vit la population et remettre en cause l'actuel gouvernement qui "prive les citoyens de leurs libertés".



"Couper le cordon colonialiste", "faire adopter une loi pour constituer un fonds de cinq milliards afin de couvrir les frais de justice pour faire condamner la France pour sa dette liée aux essais nucléaire" : L'ex-éducateur et professeur d'orero du conservatoire, Raphaël Tehiva, dit "Rafio" a annoncé samedi qu'il se présentera aux prochaines élections législatives de juin 2022.



L'ancien "conseiller spécial" d'Oscar Temaru souhaite dénoncer une Polynésie qui "part à la dérive" :"Je me présente aux législatives pour de nombreuses raisons. On se rend compte que c'est la catastrophe en Polynésie et que tout part à la dérive. Il y a près de 60% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Par ailleurs, le président Macron a reconnu que la France a une dette envers la Polynésie mais on ne nous rembourse pas". Rafio s'élève aussi contre l'actuel gouvernement qui "nous prive de nos libertés". S'il est élu, le sexagénaire compte notamment "exiger la dissolution des conseils municipaux et de l'assemblée du fenua", "consulter le peuple pour la constitution de son statut constitutionnel" et "refuser le vote référendaire car Maohi Nui appartient au peuple maohi comme c'est le cas pour les ressources des fonds marins". Il assure disposer de soutiens qui s'exprimeront prochainement.