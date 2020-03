Rapa : le confinement aux confins

Le tavana ne pouvait prendre cette décision tout seul et il voulait un consensus de la population. “On est tous tombés d’accord. On a donc levé le rahui pour la pêche, nous sommes allés chasser les bœufs et les chèvres. Chaque famille a amené ce qu’elle pouvait comme du taro par exemple. Et au final, nos enfants peuvent rester en confinement pendant un mois, ils auront encore à manger”. Il fallait que la population prépare le logement des étudiants avant leur débarquement et ce sont surtout les pères de famille qui s’en sont chargés. Le maire précise les dispositions d’hébergement en isolement. “Ils sont logés à l’école. Dans toutes les classes, il y a la télévision, on leur a installé des machines à laver le linge, le chauffe-eau. En fait, ils ont tout”.



Le tavana explique que lorsque le bateau est arrivé jeudi, il n’y a eu aucun contact entre les élèves et les habitants de l’île. “Nous avons installés des barrières et personne n’avait le droit de les dépasser. Dès que les élèves sont arrivés, ils sont montés dans le truck et ont été emmenés à leur logement. Ensuite le même truck a été mis en quarantaine. Pareil pour le bateau de la commune voisine. Nous faisons les choses sérieusement. On ne peut pas se permettre de faire n’importe quoi. Comment est-ce que nous allons faire si jamais nous avons des cas de coronavirus. On ne pourra pas s’en sortir. Il faut absolument les confiner pour éviter qu’ils transmettent le virus à ceux du village”.