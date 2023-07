Rapa fait déjà vibrer Fautaua

Tahiti, le 18 juillet 2023 - Les premiers matchs de futsal, compétition reine du Festival des îles, ont démarré ce mardi entre les salles de Fautaua et de JT. Les joueurs de Rapa, doubles tenants du titre et toujours très attendus, ont rassemblé les foules pour leur deux premiers matchs remportés respectivement contre Tubuai (7-0) et Hiva Oa (3-2).



À l'image du Brésil toujours très attendu dans une Coupe du monde de football, l'équipe de futsal de Rapa jouit de la même ferveur et de la même passion autour d'elle au Festival des îles. Toute proportion gardée évidemment. Ce mardi pour leurs deux premiers matchs dans la compétition, les joueurs de l'extrême sud des Australes, doubles tenants du titre, ont rempli et ont fait vibrer la salle de Fautaua, quasiment pleine pour leurs deux premiers matchs de la compétition. “Rapa on connait leur réputation au Festival des îles. Ça joue toujours très bien et très vite. On est venu exprès pour les voir jouer”, a indiqué l'un des spectateurs présents lors de leur première rencontre. Ils étaient opposés à leurs frères ennemis de Tubuai.

Hiva Oa embête le champion Et pour ce premier match, les joueurs de Rapa ont déroulé leur futsal léché, bien aidé par une formation de Tubuai qui a défendu très bas dans sa moitié de terrain. Une grosse possession de balle et des combinaisons bien travaillées ont ainsi permis aux doubles champions en titre du Festival d'ouvrir la marque dès la 2e minute de jeu par Vincent Tinomoe (1-0, 2e). Puis sur une nouvelle offensive, les joueurs de Rapa forçaient un but contre son camp du gardien de Tubuai, Gaston Faana (2-0, 7e). Kai'anu Flores et ses partenaires de Rapa ont ensuite été patients avant de définitivement marcher sur leurs adversaires en deuxième période où ils marqueront à cinq reprises. Akareva Riaria s'est notamment offert un triplé pour une large victoire de Rapa sur le score de 7-0 et qui lance parfaitement la défense de son titre.



Après une telle démonstration, on ne donnait pas cher de la peau des joueurs de Hiva Oa, deuxième adversaire ce mardi des bleus des Australes. Cependant les joueurs de la terre des hommes ont de l'orgueil à revendre et ces derniers ont fait douter pendant toute la partie les doubles champions en titre du Festival. Contrairement à Tubuai, les Marquisiens ont pressé très haut leurs adversaires et les ont surpris sur des contre-attaques éclairs. Les joueurs de Hiva Oa obtenaient ainsi un pénalty en première période mais non transformé.

“Ça fait toujours plaisir d'être autant soutenu” Les Tuha'a Pae ont donc fait le dos rond pendant les vingt premières minutes avant de revenir le couteau entre les dents après la pause. Déjà auteur d'un triplé contre Tubuai, Akareva Riaria ouvrait la marque pour Rapa après une belle combinaison (1-0, 22e). Quatre minutes après, Iorama Bea faisait le break pour l'équipe des Australes (2-0, 26e). Puis le dernier quart d'heure allait être complètement fou, le tout porté par un public en feu. À la 28e, Mahea Touatekina relançait Hiva Oa (2-1, 28e) avant que Vincent Tinomoe ne redonne deux buts d'avance à Rapa (3-1, 32e). Les Marquisiens ont continué d'insister et revenaient à une longueur à trois minutes de la fin grâce à Bernard Kaiha (3-2, 37e).



Finalement Rapa a réussi à tenir ce résultat pour signer donc deux victoires pour leurs deux premiers matchs du tournoi. “On a été surpris par Hiva Oa. On ne s'attendait pas à ce qu’ils nous pressent si haut. Mais on a su répondre et gagner le match”, a indiqué le gardien de la formation des Australes, Maungaroa Angia. Et quant à la ferveur qui accompagne leur équipe, le portier indique : “c'est sûr que ça fait toujours plaisir d'être autant soutenu. C'est ce qui nous permet aussi de nous dépasser et de donner le meilleur sur le terrain.” Cette deuxième rencontre contre Hiva Oa a sans doute été une bonne piqûre de rappel pour les joueurs de Rapa qui visent une troisième victoire consécutive au Festival. À noter que 28 équipes sont en lice au tournoi de futsal.

Les résultats de la première journée au futsal Groupe A

Rapa-Tubuai : 7-0

Moorea-Hiva Oa : 3-3, Moorea l'emporte aux tirs au but 2-1

Hao-Taha'a 2 : 2-2, Hao l'emporte aux tirs au but 6-5

Rapa-Hiva Oa : 3-2

Tubuai-Moorea : 4-3

Taha'a 2-Arutua : 5-1



Groupe B

Rurutu-Rimatara : 4-2

Fatu Hiva-Taha'a 1 : 3-1

Huahine-Takaroa : 6-3

Fatu Hiva-Rurutu : 4-2

Takaroa-Rimatara : 5-4

Huahine-Taha'a 1 : 2-1



Groupe C

Pirae 1-Papara : 4-4, Pirae 1 l'emporte aux tirs au but 1-0

Punaauia 1-Faa'a 2 : 7-2

Mahina-Pirae 3 : 5-1

Faa'a 2-Pirae 1 : 5-2

Papara-Punaauia 1 : 8-2

Papeete 2-Mahina : 4-3



Groupe D

Faa'a 1-Pueu : 2-2, Faa'a 1 l'emporte aux tirs au but 2-1

Papeete 1-Punaauia 2 : 4-2

Papeete 3-Arue : 7-2

Pueu-Pirae 2 : 4-2

Punaauia 2-Arue : 7-2

Papeete 1-Papeete 3 : 1-0

Rédigé par Désiré Teivao le Mardi 18 Juillet 2023 à 19:59 | Lu 383 fois