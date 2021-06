Rangiroa se mobilise pour la journée mondiale de l'océan

RANGIROA, le 13 juin 2021- A l’occasion de la journée mondiale de l’océan, les associations de l’environnement de Rangiroa, les centres de plongée, les élèves du CETAD et bénévoles se sont associés pour une opération de nettoyage côté récif de Avatoru et Tiputa.



Comme chaque année, des milliers d’acteurs partout dans le monde se mobilisent pour célébrer la journée mondiale de l’océan. A cette occasion, les associations environnementales de Rangiroa, les centres de plongée, les élèves du CETAD et bénévoles (enfants, touristes) se sont réunis samedi pour une opération de nettoyage côté récif de Avatoru et Tiputa. Cet événement est co-organisé par le collectif « Nana sac plastique, la Fédération des Associations de Protection de l’Environnement (FAPE), et Pew Bertarelli.



Du côté de Avatoru, l’association Tamariki no Rangiroa kia poihere te kaiga présidée par Taurama Sun a déployé ses équipes dès 8h00 sur trois zones définies entre la passe de Avatoru et celle de Tiputa. Au programme, ramassage, tri et pour finir sur une note plus festive, un jeu par tirage au sort. Pour Taurama, cette journée était une réussite : "Je suis très satisfait car beaucoup ont répondu à mon appel, des adultes, des enfants parfois très jeunes. Et pour moi cette journée a permis de sensibiliser les plus jeunes, c’est eux l’avenir. Il faut leur transmettre cette énergie de préserver notre environnement. Je suis satisfait également car je m'aperçois que plus on fait des actions, plus il y a du monde qui participe et je me rends compte qu'il y en a énormément qui sont sensibles à ces actions."