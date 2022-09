Rangiroa prête pour son Farerei Haga

Rangiroa, le 7 septembre 2022- Après deux années d’attente, c’est avec impatience que les habitants de Rangiroa et des îles environnantes se préparent à accueillir le Farerei Haga, le “Heiva des Tuamotu” qui se déroulera du 12 au 17 septembre sur la plage publique de Papaputa.



Après deux années d’attente, Rangiroa et les atolls alentours se préparent à l’organisation du Farerei Haga qui aura lieu du 12 au 17 septembre. Cet événement d'envergure, considéré comme le “Heiva des Tuamotu” est organisé par le comité du tourisme de Rangiroa et comme chaque année, huit millions de Fcfp ont été nécessaires pour le mettre en place, avec des fonds propres, et l’aide du ministère du Tourisme et celui de la Culture, de la commune de Rangiroa sans oublier tous les acteurs économiques de l'île (commerçants, hôtel, snacks, pensions de famille...) et les différents sponsors.



La formule du Farerei haga reste la même, avec au programme : des événement sportifs et culturels en journée avec notamment des courses de va’a, du triathlon, un concours de pêche et de patia fa. Les journées seront également ponctuées d’animations musicales et de différents concours liés à la culture locale tels que le lever de pierre ou le tressage de niau.

En soirée, touristes et résidents pourront profiter des très attendues prestations des groupes de danse traditionnelle. Philippe Cabral, président du comité du tourisme de Rangiroa ne cache pas sa joie de pouvoir enfin revoir vivre l'événement sur l'atoll : “Nous aurions aimé pouvoir organiser le Farerei Haga ces deux dernières années... mais les contraintes sanitaires dues au Covid nous en ont empêché. Cette année nous allons donc enfin pouvoir fêter la 10e édition.”



Les différents acteurs de l’événement sont actuellement en plein préparatif de leurs stands en mettant en avant le savoir-faire traditionnel local, c'est le cas de Ruaruhina Chonon : “Je suis impatiente de faire découvrir les produits de notre terre et ses richesses.” Le rendez-vous est donné à la plage de Papaputa le lundi 12 septembre à 17 heures pour la cérémonie d’ouverture.





Le programme

