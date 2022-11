Rangiroa nouveau cap du Vaeara'i

Rangiroa, le 13 novembre 2022 - C’est un voyage exceptionnel que le navire Vaeara’i a effectué ce week-end entre Tahiti et Rangiroa. Pas moins de 120 passagers étaient à bord.



Plutôt habitué des traversées entre Tahiti et Moorea ou les Raromatai, le Vaeara'i a cette fois mis le cap sur Rangiroa. Dès 8 heures samedi, il a fait son entrée dans la passe de Hiria avant d’accoster sur le quai de Ohotu. Parti depuis Papeete, il lui a fallu 12 heures de traversée sur une mer d’huile pour rejoindre l'atoll.



À son bord, pas moins de 120 passagers ont participé à cette première. Certains ont profité de cette journée pour visiter l’île, d’autres ont rejoint des prestataires d'excursions et quelques-uns n'avaient simplement rien prévu, ils ont profité de la traversée comme d'une nouvelle expérience. C’est le cas de Taurama Sun, acteur du milieu touristique de l’île et prestataire : “J'étais en déplacement à Tahiti, j’ai voulu profiter de cette opportunité d’effectuer cette traversée. Ça a été pour moi une autre vision et une nouvelle expérience également. J’ai vraiment apprécié, tu arrives et tu observes Rangiroa comme si tu étais sur une montagne et c’est sans hésitation que je reprends ce soir le Vaeara’i pour Papeete avec ma petite famille.”



Le Vaeara’i, habitué des Raromata'i, a voulu effectuer ce test également pour démontrer que le navire est bien fait pour les eaux polynésiennes. Patricia, la directrice administrative, explique que “le PDG Tino Fa Shin Chong a voulu montrer que le bateau pouvait aller partout, parce qu’il a été conçu spécialement sur ses indications pour qu’il puisse affronter la mer polynésienne. Maintenant qu'on a fait nos preuves sur les Raromata'i, il voulait montrer que le navire pouvait venir jusqu’à Rangiroa.” La société travaille déjà sur une autre traversée pour Rangiroa dans ce même type d’escapade d’une journée.



Échanges avec les élèves CPL



La venue du navire a également permis aux élèves en formation Certificat pilote lagonaire (CPL) depuis quelques semaines sur Tiputa d’approfondir leurs connaissances au niveau de la sécurité du navire et des passagers. “C’est intéressant de travailler avec cette société de navigation parce qu’ils amènent aussi, quelque part, une certaine connaissance qu’ils ont et qu'ils partagent”, confie Jean-Claude Martinez, formateur CPL.



La société Vaeara’i était, pour sa part, ravie d’accueillir ces élèves et de partager avec eux quelques petites formations de sécurité. L'objectif était de leur faire découvrir ce qu'est un navire à passagers., mais aussi tout ce qui concerne la sécurité, les incendies, les évacuations, sans oublier la visite du navire. “Car ce n’est pas tout le temps que des personnes dans les archipels peuvent profiter de voir un navire moderne comme celui-là”, raconte Ariihei Fa Shin Chong, le lieutenant.