Rangiroa les pieds dans l'eau

Rangiroa, le 14 juillet 2022 - Jeudi matin, la population de Rangiroa s'est réveillée devant une montée des eaux un peu plus importante que la veille.



En ce 14 juillet, sur l'atoll de Rangiroa, le niveau du lagon est considérablement monté. Selon le maire de la commune, à Tiputa une famille a dû être évacuée en raison d’inondations. Pour l’heure, aucun dégât majeur n’a été constaté mais des vents de 50 km/h pourraient arriver en ce début d’après-midi. Toutes les activités nautiques ont dû être suspendues : “Pour le moment, on voit le danger de la passe aujourd’hui. La plus importante des activités, c'est la plongée, donc il vaut mieux prendre nos précautions”, explique Tahuhu Maraeura.