Rangiroa : le nouveau parking d’aviation de l’aéroport inauguré

RANGIROA, le 11 décembre 2017. La ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, s’est rendue vendredi après-midi, à Rangiroa, afin de participer à l’inauguration du nouveau parking d’aviation de l’aéroport de l’île, en présence du maire de l’île Teina Maraeura, son conseil municipal, des administrateurs de l’Etat et du Pays pour les Tuamotu-Gambier et du directeur d’Aéroport de Tahiti (ADT), Eric Dumas.



Cette opération de rénovation est inscrite au plan d’investissement d’ADT qui est déployé sur Tahiti-Faa’a, Bora Bora, Raiatea et Rangiroa. Les investissements réalisés sur ces trois dernières plates-formes sont pris en charge par l’Etat. La société ADT a assuré les études, la consultation des entreprises et le suivi des travaux qui ont, par ailleurs, démarré le 31 août dernier, et se sont achevés début décembre.



Ces travaux ont été indispensables en raison de l’usure des surfaces d’enrobés qui pouvaient représenter, à terme, un risque pour la sécurité des vols. Ils ont consisté à la réfection des chaussées aéronautiques dégradées ainsi qu’à une extension de l’aire de stationnement aéronefs, afin d’opérer à une mise en conformité des stationnements des avions. Une mise à jour du balisage lumineux et du marquage au sol a aussi été effectuée.



Enfin, une refonte complète du parking véhicules a été réalisée afin d’augmenter sa capacité. Le montant total de cette opération s’élève à 203 millions Fcfp. L’aéroport de Rangiroa, dont les statistiques de trafic progressent de manière significative depuis l’an dernier, bénéficie désormais de conditions d’exploitation nettement améliorées.



« À fin novembre, la croissance cumulée du trafic passagers s’établit à 7,7% depuis le début de l’année, preuve que Rangiroa est un aéroport et une destination dynamique, » a mis en exergue Nicole Bouteau. Cette dernière a aussi rappelé que pour accompagner cette croissance, les investissements sur Rangiroa représentent un montant de 425 millions Fcfp, et ce depuis 2011. La ministre a profité de sa présence sur Rangiroa pour participer à la réunion publique organisée en soirée dans le cadre des Assises des Outre-mer.



La délégation conduite par l’administrateur d’Etat des Tuamotu-Gambier bouclait ainsi une tournée de cinq jours dans l’archipel en rencontrant les populations de Makemo, Hao, Rikitea, Fakarava et Rangiroa.